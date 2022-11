Hidroituango: pobladores de las zonas aledañas al proyecto hacen plantón frente del edificio de EPM en Medellín

Foto de archivo. Fachada exterior de una sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Medellín, Colombia, 4 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

El pasado 15 de noviembre se realizó un simulacro en los municipios de Valdivia, Tarazá, Ituango y Briceño, organizado por las autoridades departamentales, EPM y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran) para prevenir cualquier eventualidad que pudiese ocurrir con el encendido de las primeras turbinas de Hidroituango. Sin embargo, la comunidad no solo no acudió al mismo, sino que salió a protestar en contra de EPM.

Ahora, este miércoles 16, varias personas llegaron desde esas zonas hasta Medellín para adelantar un plantón en frente del edificio inteligente de la compañía, donde permanecerán el tiempo que sea necesario y harán un sancocho hasta que se atiendan sus reclamos.

“Es que realmente cuando se habla de una evacuación, es una evacuación, no es un simulacro. El día de ayer se burlaron de toda la comunidad poniéndola en riesgo, ya que el decreto habla de evacuación y nunca nos dijeron que iban a poner a funcionar las turbinas, por eso ayer hubo protestas en el territorio y hoy, llegamos a Medellín”, explicó para la emisora Blu Radio Óscar Mauricio Madrigal, vicepresidente de Ríos Vivos.

Fueron varias las protestas contra EPM durante el simulacro en las comunidades ribereñas cercanas a Hidroituango. En Palomas, una vereda cercana a Puerto Valdivia, los habitantes restringieron el paso hacia la costa con una cuerda hacia las 9 de la mañana; se quejaban de que el punto de encuentro dispuesto por la compañía fuera una finca que “ni siquiera tenía un baño portátil”. “Nos querían llevar a un potrero como animales. Es un irrespeto. Nadie cree en EPM”, le dijo una de las líderes de la protesta al periódico El Colombiano.

Por su parte, habitantes de El 12, un corregimiento en el municipio de Tarazá, realizaron un plantón y la Alcaldía tuvo que intervenir. Según uno de los voceros de la manifestación, el motivo fue porque EPM no ha sido claro con la información y no se preparó el simulacro de forma adecuada.

Pero, la razón de fondo por la que todas las comunidades aledañas al río protestan es por la crisis desatada durante la contingencia de 2018. “No aparecemos en el registro único de víctimas. Si se mira el nivel del río está más cerca y en riesgo el 12 que el alto de Puerto Valdivia, pero no aparecemos en el mapa de riesgo. Siempre se ha mostrado que la zona de impacto es Puerto Valdivia y salta a Puerto Antioquia, pero el corregimiento el 12, que está a 5 kilómetros de Puerto Valdivia y tiene 3.000 habitantes, no aparecemos en el mapa de riesgo”, le dijo Wilmar Parra, líder del corregimiento El 12, al periódico El Colombiano.

El riesgo que produce el proyecto hidroeléctrico en la zona ha causado, según el líder comunitario, graves problemas en los proyectos de inversión. Las casas se han desvalorizado, al igual que los negocios. Tampoco se hacen préstamos para emprendimientos productivos y no se recibe inversión para infraestructura. Por eso, las comunidades esperan una solución de fondo más allá de las evacuaciones, que no tranquilizan a nadie.

Durante la noche del 15 de noviembre, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se llevó a cabo un debate de control político sobre los avances de Hidroituango. En su intervención, el gerente general de EPM aseguró que están en la capacidad de entrar en operación antes del próximo 26 de noviembre.

