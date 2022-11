EPM insiste en que Hidroituango podría empezar a operar antes del 26 de noviembre

Las turbinas 1 y 2 de Hidroituango deberían entrar en funcionamiento antes del 30 de noviembre para evitar la sanción de la Creg.

En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se llevó a cabo un debate de control político sobre los avances de Hidroituango. En su intervención, el gerente general de EPM aseguró que están en la capacidad de entrar en operación antes del próximo 26 de noviembre.

Sin embargo, esto haciendo a un lado todo lo relacionado con la evacuación preventiva de las comunidades aguas abajo que podrían estar en riesgo.

Esto quiere decir que la entrada en funcionamiento en este momento está dependiendo de la coordinación con alcaldías, gobernaciones y demás organismos incolucrados en los planes de evacuación de cada territorio.

El 15 de noviembre se hizo el primer simulacro de evacuación en comunidades ubicadas aguas abajo de Hidroituango. (Gobernación de Antioquia).

Dejando de lado ese tema, el gerente de EPM indicó que Hidroituango puede empezar a operar el 20 de este mes con la turbina 1 y entre el 25 y 26 de noviembre con la turbina 2.

“Nosotros tenemos la capacidad de entrar el 20 de noviembre en operación comercial la unidad 1 y la dos entre el 25 y el 26. A la pregunta si de aquí allá estamos preparados para las evacuaciones, EPM sí, pero bien lo advertía la señora procuradora delegada, hay unos sistemas municipales y una cantidad de elementos que no controlamos nosotros y no sabemos si nos van a demorar un mayor tiempo”, aclaró.

El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, envió un mensaje de tranquilidad acerca de los avances de las pruebas en Hidroituango. El funcionario señaló que ya terminaron la primera prueba dinámica de la unidad uno, resultó un éxito y en los próximos días ocurrirá lo mismo con la unidad dos.

Durante el debate en la Comisión Quinta el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, explicó cómo avanazan las últimas pruebas de las turbinas 1 y 2 de Hidroituango.

“Informarles que el día de ayer se realizó la primera prueba dinámica de la unidad 1 con éxito, eso qué quiere decir, que ya estamos en capacidad de generar con la unidad 1. Lo mismo va a pasar en pocos días con la unidad 2. Entonces nos les quede duda que estamos listos, así lo han manifestado auditores externos, que no son contratados por nosotros”, explicó Carrillo.

Pullas de EPM a otras entidad que le estarían poniendo “el palo a la rueda”

Durante su intervención, el gerente de EPM aprovechó para lanzar algunas pullas respecto a la falta de apoyo y acompalamiento por parte de ciertas entidades y funcionarios.

Respecto a la importancia de preservar la vida por encima de todo y el plazo adicional que se ha solicitado para poder ejecutar las evacuaciones, entre otros temas que giran al rededor del encendido de las turbinas, Carrillo indicó que hay falta de colaboración y articulación.

“En ese sistema nacional de riesgo hay una cosa que hoy veo ausente, con mucha tristeza, y es la de colaboración y articulación institucional. Reconozco la valentía de los entes de control porque de verdad que han acompañado y han pedido decisiones”, expresó el gerente de EPM.

Así mismo, hizo una invitación para que todos “se suban al bus” y apoyen este proyecto que no solo es de Antioquia sino del país entero. Además, reiteró que lo más importante es proteger la vida y esa debería ser prioridad para todos los actores.

“El proyecto está controlado, el proyecto está a punto de iniciar operación y porque EPM va a hacer la evacuación preventiva. Eso tiene que dejar satisfecho a todo el mundo, es que la vida no puede ser la bandera de un solo partido”, puntualizó.

Sobre las pruebas finales en Hidroituango

La entidad encargada aseguró que dentro de las pruebas eléctricas y mecánicas que EPM realiza en las unidades de generación de energía 1 y 2 de Hidroituango, se adelantó el lunes 14 de noviembre, una prueba en la unidad 1 con giro mecánico entre 6 y 8 revoluciones por minuto a muy baja velocidad, comparado con las 180 revoluciones por minuto que girará cuando la turbina empiece a operar.

En esa prueba se constató que todo el sistema mecánico funcionara de manera correcta y sin dificultades. “Esta prueba no representó riesgos para el personal que labora en el sitio de obras de Hidroituango ni para las comunidades ubicadas aguas abajo de la central, porque todavía la máquina no está conectada al sistema y no se encuentra con carga”, explicó la entidad.

Así mismo, aseguró que comunicará de manera oportuna a la opinión pública cuando se adelanten las pruebas a carga nominal, es decir, cuando la máquina ya esté energizada.

