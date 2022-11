Gustavo Bolívar justificó por qué pocas personas salieron a marchar en apoyo al gobierno de Petro

Gustavo Bolívar se refirió a las marchas petristas. Foto: Colprensa

El martes 15 de noviembre el presidente Gustavo Petro cumplió 100 días al mando del país y en este tiempo ha avanzado en varias de las promesas que hizo durante la campaña electoral como lo son la reforma tributaria, la política de la paz total, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, la transición energética, entre muchos otros. El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, desde hace varias semanas invitó a las personas a que salieran a las calles a manifestarse para celebrar este suceso.

El congresista Gustavo Bolívar insistió en sus redes sociales que los 100 días de gobierno de Petro deberían celebrarse con cientos de miles de personas en las calles, incluso en algún momento afirmó que soñaba con que el discurso del mandatario se diera ante una enorme cantidad de personas. No obstante, la cantidad de ciudadanos que se movilizaron no fueron las esperadas y aunque en algunas ciudades salieron masivamente, en otras no muchos acataron el llamado del parlamentario.

Esto fue un motivo de crítica por parte de los miembros de la oposición que, hasta la fecha, han salido a las calles en tres ocasiones a manifestarse en contra de la gestión del gobierno Petro. Pese a los comentarios el senador Gustavo Bolívar agradeció a las personas que se tomaron el tiempo de celebrar los 100 días de gobierno del jefe de Estado al mando del país, además también explicó algunas de las razones por las que consideró que no hubo enormes manifestaciones.

El senador del Pacto Histórico utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a las personas que salieron a manifestarse y les agradeció, “de corazón a todas las personas y sindicatos que salieron hoy a respaldar la gestión del Pte Gustavo Petro Gracias por confiar en lo que está haciendo. No nos defraudará”.

Fueron muchos los comentarios que se hicieron con respecto al apoyo que recibió la iniciativa del senador, incluso algunos usuarios en las redes sociales manifestaron que no estaban de acuerdo con salir a las calles a demostrar el apoyo al presidente ya que no hay una mayor muestra de respaldo que haber salido a votar por él masivamente en las pasadas elecciones y en donde logró una cifra histórica con más de 11 millones de votos.

Aunque el senador ve esta razón como una opinión respetable, dio a conocer algunas de las razones que hicieron que las personas no salieran a las calles masivamente a apoyar al presidente Gustavo Petro. Señaló que los ciudadanos que salieron a las calles lo hicieron, “con amor espontáneamente” y destacó que son los que aman y defienden esa causa,

“Sobre marchas de ayer: En varias ciudades salieron muchas personas a respaldar a Petro. En otras no tantas. Un martes en horario laboral no era fácil. Quienes pudieron, salieron con amor, espontáneamente. Personas q amamos esta causa y la defendemos 24/7″, afirmó Bolívar.

El senador publicó algunas de las razones de las personas que no salieron a celebrar los 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso el parlamentario echó un ‘vainazo’ a los “mezquinos” que no realizaron una sola mención en sus redes sociales sobre la marcha a favor del jefe de Estado.

“¿Quienes no salieron? -Los que no tienen cómo transportarse. -Los q piensan q Petro no necesita medir su respaldo en las calles. Respetable opinión. -Los q usan a Petro para llegar pero lo olvidan. -L@s mezquin@s: No van si convoca otro. Viven en competencia interna. Miren sus cuentas, ni una mención”, aseguró el senador.

