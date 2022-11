Uno lo señala de robar y el otro por no estudiar: la pelea entre Enrique Peñalosa y Gustavo Bolívar

El senador del Pacto Histórico volvió a referirse al metro elevado en Bogotá. Fotos: Colprensa

La red social Twitter es un escenario digital que ha pasado a ser epicentro de polémicas y peleas entre diferentes políticos de contrarías vertientes, uno de los ejemplos más recientes fue el choque que hubo entre el exalcalde de Bogotá y exprecandidato presidencial Enrique Peñalosa y el guionista y Senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar.

La discusión se dio debido al metro en Bogotá, el político de la bancada de Gobierno y escritor, Gustavo Bolívar, trinó una imagen de una antigua noticia que compartía Peñalosa asegurando que en el 2020 Bogotá ya tendría en funcionamiento el metro elevado al igual que en Medellín.

“Politiquero quien tiró a la basura estudios fase 3 del subterráneo “por uno elevado barato y rápido de construir” Pues, ni estudios del elevado dejó. Ahora celebra llegada de un vagón, a 8 años de terminar obras! Ud le robó a Btá 15 años de movilidad y 20 billones en sobrecostos!”.

La acusación de robo no tardo en ser respondida por el exalcalde de Bogotá que le dijo al Senador del Pacto Histórico que debía estudiar ya que no sabía nada. “Gustavo Bolívar es lamentable. No entiende nada, no sabe nada, no estudia”, trinó Enrique Peñalosa.

Esta situación no ha sido exclusiva con Bolívar, el exalcalde de Bogotá ya había tenido un cruce de trinos con el presidente de la República debido a temas relacionados con el metro. Todo inició cuando Peñalosa le respondió a una cuenta de seguidores del presidente Petro, un mensaje que aseguraba que por su culpa la capital del país no tenía metro aun construido.

“Igual que Petro, su especialidad es decir mentiras y pendejadas. Lo cierto es que fuimos nosotros los que contratamos el Metro que está en construcción, lo que Petro fue incapaz de hacer. Y vergonzoso que Petro, en vez de comportarse como estadista, sigue hablando como politiquero en campaña”, respondió Enrique Peñalosa.

Y si bien en el tuit, Peñalosa le contestaba a una cuenta que no está relacionada con el Gobierno nacional, fue entonces cuando el presidente Petro se unió a la discusión, al replicar el trino del ex precandidato presidencial, usando el calificativo de “catástrofe financiera” las decisiones de quien lo sucedió en la alcaldía de Bogotá.

“Es una verdadera catástrofe financiera, similar a la Hidroituango, que un metro poderoso que costaba 14 billones de pesos en el 2015, solo por sectarismo ciego, lo hayan convertido en un metro débil que cuesta 35 billones de pesos. Cuanto daño a la nación”, escribió el presidente colombiano. Como era de esperarse, Peñalosa replicó el trino de Petro, pero lo sorpresivo fue la seguidilla de adjetivos desobligantes con el jefe de Estado a quien calificó de incompetente, incapaz y patético.

“¿Por qué usted no contrató el Metro y nosotros sí? Porque solo habla, pero es un incompetente incapaz de HACER. Y es ridículo lo de Metro “poderoso” o “débil”. Metros elevados hay en Nueva York, Berlín, Ciudad de México, Bangkok, Dubái, Medellín etc. ¡Qué personaje patético tenemos gobernando!”, escribió el exalcalde de la capital.

Vale recordar que este no ha sido el único cruce de trinos entre los exalcaldes de Bogotá en los últimos días, pues el pasado 9 de noviembre, luego de que se conociera la petición formal que hizo el presidente Petro al consorcio chino para que estudie la posibilidad de modificar el trazado del metro por la avenida Caracas, para que en vez de elevado, sea subterráneo.

SEGUIR LEYENDO INFORMACIÓN DE COLOMBIA