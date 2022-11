En Chía programaron protestas por un presunto caso de abuso sexual en un centro comercial

En Chía se realizará una jornada de protesta por la denuncia de un nuevo caso de abuso sexual. (REUTERS/Luisa González)

Nuevamente se conoce de otro presunto caso de abuso sexual en contra de una mujer, en esta ocasión en un local de Centro Chía, en la población homónima al norte de Bogotá, por lo que para las 4:30 de la tarde del miércoles 16 de noviembre programaron una jornada de protesta para rechazar lo ocurrido.

La víctima denunció en redes sociales que el fin de semana, su jefe había llegado en estado de embriaguez al lugar de trabajo y le dijo a su compañero de trabajo que se fuera a almorzar, por lo que ella se quedó sola con el hombre, que posteriormente la llamó para que le ayudara en la bodega que se ubica en el segundo piso del establecimiento. Relató que allí lo rechazó porque la intentó besar y luego le hizo tocamientos de índole sexual sin su consentimiento, incluso la intentó lanzar a una colchoneta.

Posteriormente la mujer huyó del lugar y se comunicó con su compañero, para después ponerse en contacto con las autoridades y denunciar lo ocurrido.

“Llame a la Policía y llegó como a los 10 min, la seguridad del centro comercial centro chia empezó a buscarlo, pero ya no se encontraba en ningún lado, la policía me estaba dando las especificaciones para hacer la demanda, cuando llegó un amigo del señor (...) y enfrente de los policías me dijo que no valia la pena demandar ya que tomaba mucho tiempo (sic)”, narró.

Luego llegó el presunto victimario, que no aceptó su responsabilidad, pero después le dijo que los tragos que se había tomado lo impulsaron a llevar a cabo esas acciones.

“Al principio negó todo, pero después acepto que si intento besarme excusandose que estaba borracho, pero que jamás me manoseo y que no quería nada más allá, lo cual también es mentira, llegó un punto en el que me dio tanta rabia que lo empecé a insultar (sic)”, agregó.

En su testimonio, la mujer afirmó que el allegado del hombre la intentó convencer de que no recurriera a instancias legales y no le diera mayor trascendencia a lo ocurrido.

“Me dijo que mejor hiciéramos un acuerdo, que el entendía por lo que pase pero que no les dañará la vida a ellos ya que la esposa (...) esperaba un hijo, me preguntó que si aceptaba el trato y así todos salíamos ganando, lo cual obviamente no acepte y me fui (...) a la fiscalía de Chia (sic)”, aseguró.

Finalmente señaló que hacía público lo ocurrido porque no quería que nadie más pasara por lo mismo y para aleccionar al señalado victimario.

“(Que) aprenda a qué no se puede hacer lo que se le da la gana con las mujeres como el lo dijo (sic)”, concluyó en su narración de los hechos.

Con este ya van cuatro denuncias de abuso sexual en las últimas dos semanas, los dos primeros ocurrieron en Transmilenio, uno de ellos fue contra una menor de edad que fue amenazada con arma blanca por un hombre en inmediaciones de la estación del barrio La Castellana.

Luego de que la víctima contara lo ocurrido, denunció que no recibió la debida atención de las autoridades competentes. El presunto abusador fue capturado y lo identificaron como Juan Pablo González, quien perdió la vida en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda en circunstancias que investiga la Fiscalía General de la Nación.

El otro caso fue el de una estudiante de la Universidad EAN (Escuela de Administración de Negocios), lo que provocó protestas por parte de los compañeros de la institución educativa la semana pasada.

Finalmente, hubo un tercer caso, que también se conoció el fin de semana por redes sociales, donde la víctima fue una estudiante de quinto semestre de la universidad La Gran Colombia. El presunto abusador fue un estudiante de derecho.

SEGUIR LEYENDO: