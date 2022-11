El Monstruo de San Fernando fue enviado a la cárcel por cometer múltiples violaciones en Villavicencio: esta es su historia

El Monstruo de San Fernando fue enviado a la cárcel por cometer violaciones seriales en Villavicencio

La violencia contra las mujeres y particularmente la violencia sexual contra las mujeres en Colombia no para. En Villavicencio, capital del departamento del Meta, se conoció la historia de un hombre que fue tipificado como violador serial, al cometer varios delitos en contra de las mujeres, de manera sistemática. La población ya le había concedido un alias: el Monstruo de San Fernando.

Luego de conocer varias denuncias y casos de mujeres violentadas, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Edwar Manuel Romero Ferreira, el sujeto señalado de ser abusador sexual serial en Villavicencio (Meta).

La Fiscalía General de la Nación fue quien relató que el hombre era conocido en la ciudadanía como el Monstruo de San Fernando, puesto que este hombre sería el responsable de abordar a mujeres en sitos solitarios de los barrios Ciudad Porfía y San Fernando, amenazarlas con armas de fuego y someterlas a distintos vejámenes.

El ente acusador pudo conocer varios casos, en los que el modus operandi del perpetrador se repetía con exacta sistematicidad, tanto en las características de las víctimas, como en el accionar delictivo:

“Hasta el momento han sido documentados cuatro casos ocurridos durante el último año con el mismo patrón delictivo. En el más reciente hecho, una estudiante universitaria de 19 años que esperaba transporte en un paradero habría sido intimidada por Romero Ferreira y otro hombre. La víctima fue despojada de sus pertenencias, trasladada a un lugar desolado y abusada sexualmente”, narró la Fiscalía General de la Nación.

Las mujeres no solo eran ultrajadas y accedidas carnalmente por medio de la violencia, sino que adicionalmente el sujeto les robaba sus pertenencias.

En el curso de la investigación se conoció que la oportuna intervención de la comunidad impidió que otras dos jóvenes fueran atacadas por este presunto abusador sexual, si no fuera por este accionar de la comunidad, hoy se contaría con seis víctimas identificadas, porque no se ha establecido si existen otras mujeres que por temor no hayan denunciado ante las autoridades o no lo hayan expresado a su familia por temor a ser revictimizadas.

En ese sentido, hay indicios de más víctimas en la ciudad por lo que se avanza en la obtención de nuevas evidencias y denuncias, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Un fiscal de la Seccional Meta imputó a Edwar Manuel Romero Ferreira los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, informó el ente acusador.

El denominado Monstruo de San Fernando fue identificado y capturado en el barrio San Isidro de Villavicencio, en medio de un trabajo articulado del CTI de la Fiscalía y unidades de infancia y adolescencia de la Policía Nacional.

Las mujeres del Meta y de Villavicencio esperan que las autoridades accionen con contundencia, poniendo todo el peso de la ley sobre el agresor que violentó a decenas de mujeres que se encontraban en estado de indefensión y vulnerabilidad.

