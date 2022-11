Qué pasó con el vigilante que lleva tres días perdido en La Calera

Foto: Alcaldía de Bogotá

La búsqueda y rescate de Javier Velilla, el vigilante del Bosque Residencial Arboretto, quien continúa desaparecido, sigue en pie, desde la alcaldía de Bogotá han estado entregando constantes reportes del avance en las labores que han ejecutado los diferentes equipos de rescate y emergencia que se han vinculado a las acciones para dar con el paradero del ciudadano.

Respecto a esta búsqueda, la alcaldesa mayor, Claudia López manifestó que: “Estuve en el sector de la quebrada Las Lajas, que es donde lo hemos estado buscando todo el día. Quiero agradecerle muy especialmente a nuestro Ejército Nacional, a nuestra Policía Nacional, a Bomberos Bogotá, también a la Defensa Civil, que tuvo equipos profesionales y especializados de rescate, tuvimos trabajando 200 personas en la mañana, 150 en la tarde”, expresó la mandataria de la ciudad.

Y agregó que: “Ustedes no se imaginan la valentía y el profesionalismo de nuestros equipos, pero desafortunadamente no lo hemos logrado encontrar. Nuevamente, el mismo equipo de las cuatro entidades retomará labores desde las 6:30 de la mañana”, dijo López.

La primera mandataria además narró que aunque se ha buscado incansablemente no se ha podido encontrar el cuerpo de Velilla. Claudia López informó que ya han encontrado partes del vehículo en el que se transportaba el vigilante desaparecido.

En la zona continúan 150 unidades de rescatistas con dos drones. Especificamente estarán buscando en la quebrada Las Lajas, en un punto de represamiento, en otro punto donde el vehículo comenzó a rodar y por último un punto donde fue encontrado el segundo ocupante del automotor, quien era el conductor, expresó la alcaldesa.

Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Diego Moreno, indicó que durante todo el día se trabajó en labores de reorganización de la naturalidad del cauce para disminuir el nivel de agua y de esta manera, continuar la búsqueda de la persona que aún se encuentra desaparecida. “Estamos trabajando en dos frentes: uno de búsqueda y localización y otro frente de destaponamiento para evitar riesgos posteriores”, sostuvo Moreno.

Según conoció el medio de comunicación Semana la esposa de Javier Velilla relató que: “él salió de su casa antes de las nueve de la mañana para tomar el turno en el conjunto y lo esperaba después de las siete de la noche de regreso”.

Y agregó, en conversación con este mismo medio de comunicación narró: “Yo hablé por última vez con mi esposo a las tres de la tarde, cuando el aguacero estaba fuerte. Luego él salió a inspeccionar los otros derrumbes que había en la carretera, pero fue arrastrado dentro del carro junto al otro compañero”, dijo Luz Ángela Ríos, esposa de Javier Velilla Arrieta a Semana.

También en la entrevista con Semana, su compañera sentimental les expresó: “No sé todavía si está fallecido. Necesito esa retroexcavadora para que lo busquen porque no lo hemos encontrado. Lo que hacen es mandar la retroexcavadora a abrir vías para que pasen los carros lujosos de esta zona, porque ellos son más prioridad, porque tienen plata y yo no”, expreso la mujer a Semana.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López dijo que han estado brindando acompañamiento y que ha estado en conversaciones con la compañera sentimental de Javier Velilla y con su hija mayor, quienes se encuentran angustiadas por la desaparición del esposo y padre de cuatro hijos.

