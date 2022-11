Enrique Peñalosa se muestra de acuerdo con Germán Vargas Lleras:“Por la reforma tributaria será mejor invertir en el exterior”

El excandidato presidencial resaltó lo mencionado por Vargas Lleras sobre la tributaria. Fotos: Colprensa

La reforma tributaria sigue generando toda clase de comentarios y hay muchos sectores políticos que siguen advirtiendo sobre las consecuencias negativas que está tendrá en algunos sectores de la sociedad. El líder del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, se refirió a esta forma de recaudo y cómo esta afectará el país. Sus comentarios fueron replicados por el exprecandidato presidencial, Enrique Peñalosa, quien afirmó que ahora será mejor invertir en el extranjero.

Tras haber sido aprobada en plenarias de Senado y Cámara, la reforma tributaria pasó a conciliación y tras varios días el documento oficial será presentado nuevamente en el Congreso y una vez esta sea aprobada pasará a ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. Esto generó un enorme inconformismo por parte de la oposición que incluso confirmó que cuando esto suceda acudirán a la justicia, demandando la forma de recaudo.

Esta acción del gobierno de Gustavo Petro ha sido una de las más criticadas por miembros de algunos sectores políticos que no ven con buenos ojos la forma de recaudo y advierten sobre los efectos que esta tendrá. Algo que advirtió el excandidato Germán Vargas Lleras, que también se cuestionó si el gobierno midió las consecuencias de la reforma.

Germán Vargas Lleras publicó su columna de opinión en El Tiempo y en esta destacó las ‘perlas’ que dejará la reforma tributaria en el 2023. El líder del Partido Cambio Radical lamentó la posición que tuvieron algunos sectores políticos como el Partido de la U, Partido Liberal y Conservador, además dijo que en el futuro se sabrá cuál es el costo de la reforma de recaudo y si está “valió la pena”.

Además en las “9 perlas”, que publicó en el medio mencionado, destacó el impacto que tendrá en las empresas petroleras, en las personas naturales con ingresos de 20 a 50 millones de pesos, el incremento en el valor de los productos como gaseosas, salchichas, galletas, entre otros. También se refirió al impuesto al patrimonio, la tributación de los empresarios, la usencia de un plan contra el contrabando, entre otros.

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recientemente ha tenido varios roces con el presidente Gustavo Petro y con algunos miembros del Pacto Histórico por la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. El político también ha realizado algunas advertencias sobre el impacto negativo de la tributaria del jefe de Estado y ahora mencionó lo dicho por Vargas Lleras para afirmar que ahora el empleo “se quedará en el exterior”.

“Como dice Germán Vargas Lleras por culpa d reforma tributaria será mejor negocio invertir y producir en el exterior y más bien importar productos. Empleo se quedará en el exterior. Cuando aumente el desempleo, que petristas no digan q es culpa de Estados Unidos”, afirmó Enrique Peñalosa en sus redes sociales.

Peñalosa en contra de la tributaria

Esta no es la primera vez que el exalcalde de Bogotá cuestiona la forma de recaudo que gestó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ya que en varias oportunidades la ha criticado, incluso aseguró que esta también fue una de las grandes razones que los llevó a salir a las calles a manifestarse en contra del gobierno.

“Las marchas de hoy (sin vandalismo) expresan rechazo a eliminar EPS, convertir ahorros pensionales individuales en gasto público, a varios puntos de reforma tributaria, a no producir petróleo y gas y más bien importarlo de Venezuela, a la debilidad del Estado frente a invasores etc”, afirmó hace algunas semanas Peñalosa.

Y en otro mensaje publicado, Enrique Peñalosa advirtió que, “Petro no dice q en EEUU petroleras no pagan regalías y aquí sí, imporenta allá es 21% y aquí 35% y hay impuestos adicionales si hay precios altos. Con reforma tributaria no permitirán deducir las regalías de base de renta y en resumen carga fiscal pasará del 65% al 85%”.

