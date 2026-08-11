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Terremoto en Colombia pudo ser “apocalíptico” si ocurría a menor profundidad, dice experto

Daniel Ruiz explicó que la profundidad del sismo de magnitud 7,4 ayudó a que la energía se distribuyera antes de llegar a la superficie

FOTO DE ARCHIVO. Un rescatista levanta los puños para pedir silencio mientras se busca a las víctimas bajo los escombros en el lugar del derrumbe de un edificio tras un terremoto, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero
FOTO DE ARCHIVO. Un rescatista levanta los puños para pedir silencio mientras se busca a las víctimas bajo los escombros en el lugar del derrumbe de un edificio tras un terremoto, en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto pudo haber tenido consecuencias mucho más graves si se hubiera registrado a menor profundidad. Esa fue la advertencia del profesor Daniel Ruiz, PhD en Ingeniería de la Universidad Javeriana, quien explicó que la ubicación del sismo bajo la superficie fue clave para que la energía se distribuyera antes de llegar con más fuerza a las ciudades afectadas.

De acuerdo con la entrevista concedida a Blu Radio, el experto señaló que el movimiento telúrico ocurrió a casi 100 kilómetros de profundidad. Esa condición, aunque no evitó daños ni víctimas, habría reducido el impacto directo en algunos puntos del territorio nacional frente a un escenario más superficial.

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Si hubiera ocurrido ese mismo sismo 7,4, pero unos 50 kilómetros de profundidad, yo creo que la devastación habría sido casi que apocalíptica”, aseguró Ruiz. La frase resume el eje de su análisis: la magnitud fue alta, pero la profundidad modificó la forma en que se sintió el terremoto en superficie.

Según el ingeniero, cuando un sismo ocurre a mayor profundidad, la energía sísmica debe recorrer una distancia más amplia antes de alcanzar la superficie. Eso permite que se irradie sobre un área mayor y que la intensidad no se concentre de la misma manera en un solo punto.

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Por fortuna, entre comillas, el sismo que ocurrió fue a una profundidad de casi 100 kilómetros y eso permitió que la energía sísmica se irradiara en una mayor área antes de que llegara a la superficie”, explicó el profesor.

Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Marco Trujillo
Vecinos y personal de emergencias excavan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Marco Trujillo

La profundidad cambió el impacto del sismo

Ruiz indicó que la profundidad es uno de los factores que ayuda a entender por qué dos terremotos con magnitudes similares pueden tener consecuencias distintas. No basta con mirar el número de magnitud, pues también importa dónde se originó el movimiento y qué tipo de energía llegó finalmente a la superficie.

El académico explicó que el terremoto tuvo relación con el movimiento de la placa de Nazca, que se introduce por debajo de la placa Suramericana. “Lo que sucedió fue una gran placa que es la placa del Pacífico. Esta placa se llama la placa Nazca, que se está metiendo por debajo de la placa Suramérica”, señaló.

Ese proceso tectónico permite acumulación y liberación de energía. Debido al tamaño de la estructura involucrada, un movimiento puede sentirse en varios departamentos. Ruiz agregó que se trata de “una placa muy grande” que, al moverse, puede afectar amplias zonas del país.

El experto también descartó una relación directa entre el terremoto registrado en Colombia y otro movimiento sísmico ocurrido en Venezuela. Según dijo, ambos eventos pertenecen a zonas tectónicas diferentes. “No hay forma de que se puedan relacionar ambos terremotos”, afirmó.

Una persona pasa en bicicleta junto a un edificio dañado tras un terremoto, en Pereira, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Juan David Duque
Una persona pasa en bicicleta junto a un edificio dañado tras un terremoto, en Pereira, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Juan David Duque

Edificaciones vulnerables y recomendaciones

Ruiz señaló que no existe una recomendación única para todas las personas durante un terremoto, porque el comportamiento de cada edificio depende de su configuración estructural. En construcciones bajas, consideró que puede ser recomendable evacuar rápidamente, siempre lejos de ventanas o vidrios.

En edificios altos, advirtió que salir por las escaleras podría representar un riesgo si la estructura sufrió daños. En esos casos, recomendó ubicarse cerca de elementos rígidos, como columnas o muros de concreto con función estructural.

El profesor también explicó que las construcciones más vulnerables son aquellas que no fueron diseñadas bajo criterios sismorresistentes. “Las edificaciones más vulnerables son aquellas que no han tenido un diseño sismorresistente”, dijo.

Entre los casos de mayor riesgo mencionó las edificaciones de mampostería sin refuerzo, es decir, construcciones sin acero interno, columnas o vigas perimetrales. Según Ruiz, este tipo de inmuebles puede presentar fallas súbitas y no siempre da señales previas suficientes antes de sufrir daños graves.

El personal de emergencias trabaja en el lugar donde se encuentra un edificio dañado tras un terremoto, en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Christian EscobarMora
El personal de emergencias trabaja en el lugar donde se encuentra un edificio dañado tras un terremoto, en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Christian EscobarMora

El experto añadió que pueden presentarse réplicas después de un sismo de magnitud 7,4, aunque normalmente tienen una magnitud inferior al evento principal. También recordó que la escala de magnitud es logarítmica, por lo que una diferencia de un punto no representa un aumento menor, sino un salto importante en la energía liberada.

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