Dimar descarta tsunami tras terremoto en Colombia, pero alerta por aumento del mar

La autoridad marítima aclaró que no hay amenaza de tsunami en el Pacífico, aunque entre el 11 y el 19 de agosto se esperan niveles elevados. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

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La Dirección General Marítima, Dimar, descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto. La aclaración se produjo ante la preocupación de comunidades costeras por los posibles efectos del movimiento telúrico en el océano.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la autoridad marítima fue enfática en señalar que el sismo no generó condiciones para una alerta de tsunami. Dimar confirmó que “no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 7,4”.

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El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana y, según el Servicio Geológico Colombiano, se ubicó a unos 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó. Aunque el evento generó alarma en varias regiones del país, la entidad marítima aclaró que el incremento del nivel del mar previsto para los próximos días responde a otro fenómeno y no a una ola producida por el sismo.

La precisión es relevante porque, tras un terremoto de alta magnitud, una de las primeras inquietudes en zonas costeras suele ser la posibilidad de cambios bruscos en el mar. En este caso, Dimar separó ambos escenarios: descartó el tsunami, pero mantuvo la recomendación de vigilancia por mareas altas.

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Aunque el evento generó alarma en varias regiones del país, la entidad marítima aclaró que el incremento del nivel del mar previsto para los próximos días responde a otro fenómeno y no a una ola producida por el sismo - crédito Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia/X

Nivel del mar aumentará por marea de sizigia

Dimar mantiene una advertencia distinta para el litoral Pacífico: entre el martes 11 y el miércoles 19 de agosto se esperan niveles elevados del mar en varios sectores. La entidad explicó que este comportamiento está relacionado con la llamada marea de sizigia, también conocida como “puja”.

Este fenómeno ocurre cuando la posición de la Luna favorece mareas con mayores variaciones en el nivel del agua. Por eso, aunque la información generó inquietud después del terremoto, la autoridad marítima insistió en que no se trata de una amenaza de tsunami ni de un efecto directo del movimiento telúrico.

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Las zonas que requieren mayor atención son Bahía Solano, Guapi, Juanchaco y Tumaco. En esos puntos podrían presentarse condiciones de riesgo para habitantes, turistas, pescadores artesanales y personas que desarrollen actividades de navegación.

El momento de mayor nivel está previsto para el sábado 15 de agosto. Para ese día, Dimar proyecta registros de hasta 4,91 metros en Buenaventura, mientras que Bahía Solano podría alcanzar 4,06 metros y Tumaco, 3,98 metros.

Estos valores pueden favorecer inundaciones en algunos sectores del litoral y generar condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas, especialmente cuando el mar comienza a descender. Por eso, las autoridades pidieron mantener la precaución durante todo el periodo de niveles elevados.

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Personas observan viviendas afectadas luego de un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Pereira (Colombia). EFE/ Leonardo Castañeda

Recomendaciones para zonas costeras

La principal recomendación de Dimar es extremar las medidas de seguridad y atender las instrucciones de las autoridades locales. El llamado aplica especialmente para quienes viven cerca de la costa o tienen actividades económicas relacionadas con pesca, turismo, transporte marítimo o navegación recreativa.

La autoridad marítima continuará vigilando las condiciones del océano Pacífico y comunicará cualquier cambio que pueda representar un riesgo para las comunidades costeras. La vigilancia será clave durante los próximos días, cuando se espera que el comportamiento de las mareas se mantenga por encima de los niveles habituales.

La aclaración también busca evitar confusiones en medio de la emergencia nacional causada por el terremoto. Aunque el sismo dejó preocupación por sus efectos en distintas ciudades, Dimar precisó que el aumento del nivel del mar no está asociado a una alerta de tsunami.

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Por ahora, el mensaje oficial es doble: no hay amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano, pero sí habrá niveles elevados del mar entre el 11 y el 19 de agosto. Las comunidades costeras deberán mantenerse informadas, evitar exponerse en zonas de riesgo y seguir las indicaciones que emitan las autoridades marítimas y locales durante la vigilancia del fenómeno.

La entidad pidió no bajar la guardia, pero también no confundir la alerta por marea alta con una emergencia por tsunami. Esa diferencia será clave para que las comunidades atiendan las recomendaciones correctas y eviten rumores durante los días posteriores al fuerte terremoto.

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