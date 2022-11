El sistema de salud colombiano están por encima de la media mundial, asegura estudio internacional

Sistema de salud de Colombia

La semana pasada cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, se encontraba en Magdalena por el lanzamiento del Modelo de Salud Preventivo y Predictivo, expuso que la reforma al sistema de salud en Colombia que propone el jefe de estado y la ministra Carolina Corcho parte de la base de que el país cuenta con “el peor del mundo”.

Durante ese evento, el pasado jueves 3 de noviembre, el mandatario explicó que “el sistema de salud tiene que generar vida en Colombia, y no muerte. Para que genere vida, tiene que ser un derecho. Si genera muerte, tiene que ser un negocio”, en referencia a la necesidad de reformar la Ley 100, que según dijo, privilegia el aseguramiento con base en el dinero que se tenga en el bolsillo.

Algunos expertos en el tema aseguran que la evaluación de los sistemas de salud involucran procesos complejos en los que se deben tener en cuenta múltiples varaiables, que no agrupen su totalidad, pueden cambiar de un modelo a otro.

De acuerdo con la revista The Economist en su informe ‘The Health Inclusivity Index: measuring progress towards good health for everyone’, mide 37 indicadores sobre las herramientas que utilizan los gobiernos para reducir la inequidad en el sistema de salud y promover la inclusión. Contrario a lo dicho por Petro, Colombia se ubicó entre los diez primeros países con mayor puntaje acumulado.

Dentro del estudio calificó 40 países en tres dominios clave: salud en la sociedad, sistemas de salud inclusivos y empoderamiento de la comunidad.

En cuánto a los términos de determinantes sociales, miden el sistema de salud en inclusión para la población, el país ocupó el sexto lugar con un índice de 86,9, en un rango entre el 41,6 y el 92,6.

Por otra parte, se realizó un estudio por Health Care Index by Country 2022 Mid-Year, en los que se determinan los mismos indicadores de la calificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), califica a los países por medio del índice de cuidado en salud que tiene un valor máximo de 100. Allí Colombia registra en la posición 38 entre 96 países. Con un índice de 67,9, y en el que Taiwán ocupa el primer lugar (86,4), luego de Corea (83,4), seguido de Japón (80,52).

Otro factor a evaluar fue el índice de los mejores sistemas de atención médica en el mundo, en los que se califican infraestructura, profesionales, disponibilidad de medicamentos, costos y papel de los gobiernos, en un listado de 89 países, Colombia se ubica en el puesto 35 con un índice de atención médica de 44,72, mientras que el primer lugar es de Corea del Sur (78,72), después de Taiwán (77,7) y Dinamarca (74,11).

Vale recordar que, el anuncio que se hizo desde Aracataca, municipio del departamento del Magdalena por parte del presidente Petro y la ministra Corcho, para muchos fue como la primera piedra de la reforma a la salud, que se sigue construyendo, y al parecer, sería la segunda gran tarea que se presentaría ante el Congreso de la República.

“Hoy el Gobierno viene, casi 100 años después, a empezar a cumplir ese pliego de peticiones de los trabajadores (...) iniciamos con el concurso de 213 municipios que hoy mostraron sus experiencias, del acumulado de la salud pública, de experiencias que se han mantenido a pesar de que este sistema de salud no dio prelación a eso”, declaró la ministra Corcho.

La jefe de la cartera de salud fue muy crítica con el sistema actual, asegurando que actualmente se enfoca en el tratamiento de la enfermedad, pero, ha dejado de lado el tema de la prevención de las patologías. A su vez, destacó que el programa retoma saberes y prácticas ancestrales, las cuales pueden ayudar a recuperar la figura de promotor de salud.

