Reforma agraria, que busca crear la Corte Agraria, superó tercer debate en el Senado

El Ejecutivo prometió una segunda Reforma Agraria.|Foto: AgroInforma

La reforma agraria que, trae como consecuencia la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, fue aprobada el miércoles en la Comisión Primera del Senado. Esta iniciativa que es de autoría del senador Alexander López, del Pacto Histórico, cuenta con el apoyo de un amplio sector del Congreso de la República y del Gobierno Nacional, razón por la que se espera que avance con éxito en los debates que le falta por afrontar.

La reforma agraria es una de las apuestas del Gobierno Nacional, acto legislativo que se propone crear una corte especializada en asuntos agrarios, en la que se puedan atender asuntos agrarios y los reclamos que, por décadas, tiene el campesinado colombiano en cuanto a la distribución de la tierra.

Es de anotar que este proyecto de acto legislativo inició su trámite en el congreso como producto de un fallo proferido por la Corte Constitucional. En la sentencia del alto tribunal se le pide al Gobierno Nacional adoptar medidas para fortalecer la Agencia Nacional de Tierras y, a los legisladores a presentar una propuesta ante el Congreso de la República que busque la creación de una corte especializada en temas agrarios y en distribución de tierras.

“En cumplimiento de esa sentencia y de la paz total del gobierno hemos presentado una reforma constitucional que crea una corte agraria y rural con todas su estructura e instancias que entre a dirimir todo este problema de tierras, baldíos y de barbarie que se ha cometido en el país con el tema de la tierra”, señaló el senador Alexander López.

En palabras del congresista del Pacto Histórico, con la aprobación de esta legislación, el país pasaría a cumplir las reclamaciones de más de 200 mil personas que están solicitando actualmente cerca de 9 millones de hectáreas.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, estuvo presente en la aprobación de la reforma agraria en su tercer debate. Al término de la diligencia que se desarrolló en la Comisión Primera del Senado, resaltó la importancia que significa para el Gobierno Nacional la aprobación de esta legislación.

“A la Corte Suprema y el Consejo de Estado yo personalmente los he informado, conozco su criterio, pero también queremos tener en cuenta y escucharlos de acuerdo a como vaya avanzando el debate, entiendo que no hay una opinión, como no tiene que haberlo, entonces buscaremos exponer los criterios para llegar a una solución que deje a todos satisfechos”, expresó el ministro Osuna.

¿En qué etapa va y qué le falta a la reforma agraria para que sea aprobada?

Hasta el momento, la propuesta pasó con éxito los tres primeros debates que se dieron en la comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes, con este visto bueno deberá pasar a discutirse en Plenaria de ambas cámaras. Frente a esta necesidad en el curso de la reforma, es preciso indicar que el debate debe citarse para antes del 16 de diciembre, donde deberá debatirse y someterse a votación para conquistar las mayorías del congreso.

Como es un acto legislativo tiene que aprobar ocho debates, que deben darse en dos periodos legislativos diferentes denominados como “primera y segunda vuelta”. De cumplir con satisfacción el cuarto debate antes de que el congreso entre en receso legislativo, cumplirá con la primera vuelta.

En este sentido, la segunda vuelta consiste en la discusión y votación del proyecto en cuatro debates del siguiente periodo legislativo, lo que quiere decir que su curso en el congreso arrancaría en marzo de 2023, momento para el que inician las sesiones ordinarias en Senado y Cámara de Representantes.

