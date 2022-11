Tatán Mejía reveló cómo mantiene viva la llama en su matrimonio con Maleja Restrepo

Maleja Restrepo y Tatán Mejía. Foto: Instagram @tatanmejia

En sus más de diez años de matrimonio, Maleja Restrepo y Tatán Mejía siempre han dado cuenta de su estabilidad como pareja, y en este mundo de redes sociales todavía más, puesto que la presentadora y el motociclista acostumbran a responder preguntas sobre su historia sentimental y varias son las veces en que comparten fotografías y videos de lo bien que lo pasan juntos tanto en pareja como en familia con sus dos hijas: Guadalupe y Macarena.

Sin embargo, ¿cómo ha hecho la pareja para mantener la llama viva en su relación a través de los años?, pues bien, durante los recientes días uno de los tantos seguidores del manizaleño le envió un interrogante similar por medio de las redes sociales. Al respecto, Mejía empezó por describir a su esposa como “un bombón” y luego quiso tomarse un momento para reflexionar sobre la importancia de saber elegir a la compañera de vida.

También le puede interesar: “Un pedacito de dedo quedó en el piso”: Maleja Restrepo tras accidente que tuvo Tatán Mejía mientras cocinaba

Fue así que desde sus Historias de Instagram empezó por decir: “Con ese bombón de mujer con la que me casé es muy fácil también, ¿no?; este es un mensaje pa’ los hombres: A sus papás ustedes no los escogieron, sus hijos no los escogen, su familia no la escogen, ustedes escogen la compañera con la que van a pasar el resto de su vida”.

Tatán Mejía revela cómo mantiene viva la llama en su matrimonio con Maleja Restrepo

Posteriormente, resaltó que considera mejor que la persona con la que se está sentimentalmente sea muy diferente, porque no le gusta que sean iguales en todo, en lo que piensan, en la música que escuchan, etcétera.

“Todo el mundo está buscando una mujer igualitica, y qué pereza alguien igualito a uno. Todo el mundo quiere que la compañera piense igual que uno, qué pereza uno oyendo la misma música, igualiticos sin tener nada de qué hablar; yo no quería alguien que supiera de motos, esa es mi pasión. Ella tiene sus propias pasiones y comaprtimos pasiones, pero sí el mensaje es que escojan bien”.

También le puede interesar: “No crezcan, es una trampa”: Maleja Restrepo y Tatán Mejía opinaron sobre la adultez

No sobra mencionar que como pareja, Maleja y Tatán gozan de un buen sentido del humor, incluso al momento de compartir fotografías juntos. Por ejemplo, el pasado 28 de octubre cuando la también actriz compartió una galería de imágenes de un viaje que hizo con su esposo, redactó en la leyenda: “Quiero que sepas que amo y extraño todo de ti hasta la chucha”.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo. Foto: Instagram Maleja Restrepo

La respuesta de Tatán Mejía sobre si le molesta que Maleja Restrepo sea gritona:

Entre la infinidad de dinámicas existentes en las redes sociales hay una llamada ‘¿Qué suponen de mí?’ o ‘¿Qué afirman de mí?’; de esta forma las personas buscan averiguar lo que los demás piensan sobre ellos o cómo creen que son. Ahora bien, son varios los famosos colombianos que han realizado esta dinámica y uno de los últimos en hacerlo fue Tatán Mejía.

Fue así que desde sus Historias en Instagram el motocociclista manizaleño dejó la siguiente pregunta destinada a su comunidad en dicha red social: “Respondiendo un par de pregunas mañaneras, ¿qué afirman de mí?”; además del anterior interrogante, otro usuario(a) le puso directamente sobre la mesa el nombre de su esposa, Maleja Restrepo: “Odias un poquito que Maleja sea gritona”, es lo que su seguidor aparentemente percibe en Mejía, aquí la respuesta del deportista:

La respuesta de Tatán Mejía sobre si no le molesta que Maleja Restrepo sea gritona

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: