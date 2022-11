Reinaldo Rueda reveló que estuvo muy cerca de llegar a Millonarios, pero Nacional lo firmó un día antes

El entrenador risaraldense reveló que estuvo cerca de firmar con Millonarios. Foto: Colprensa

En la memoria de todos los hinchas de Atlético Nacional está aquel momento en el que tras imponerse por la mínima diferencia en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín el árbitro del compromiso decretó el fin del partido y nuevamente, tras 27 años volvió a convertirse en campeón de la Copa Libertadores de América, sin duda el título más importante en la carrera del técnico colombiano Reinaldo Rueda, sin embargo, esta mítico hecho en la historia verdolaga por poco no sucede.

La llegada de Rueda al banquillo del ‘Verde’ antioqueño implicó un antes y un después en el club, ya que tomó las riendas de uno de los clubes más fuertes del fútbol colombiano pero con el objetivo de volverlos a consolidar en la gloria continental. El técnico no solo ganó la Copa Libertadores, también llevó a Nacional a jugar la final de la Copa Sudamericana, solo que un lamentable hecho, los jugadores de Chapecoense fallecieron antes de la final y el título fue otorgado al club brasileño.

Sin embargo, el exentrenador de la Selección Colombia, dio a conocer un detalle que seguramente hubiera cambiado la historia de Atlético Nacional. Rueda reveló que antes de que se diera su fichaje con el ‘Verdolaga’ ya tenido prácticamente todo arreglado con otro club en Colombia, uno de los rivales acérrimos del cuadro paisa, Millonarios.

El técnico estuvo presente en un conversatorio en el que pudo hablar de su enorme trayectoria al mando de diferentes equipos y su experiencia en los Mundiales de Fútbol y allí reveló cómo se gestó su fichaje con Atlético Nacional, pese a que ya había tenido varios acercamientos con Millonarios, incluso ya tenía una cita agendada con el presidente del equipo bogotano, Gustavo Serpa.

“Estaba casi que listo en Millonarios, y me llamó Juan Carlos de la Cuesta (expresidente de Nacional) y me dice que quería hablar conmigo. Le dije que yo al otro día viajaba a Bogotá, y me dijo: ‘No, usted es el técnico de Nacional, lo vamos a publicar en las redes´, y no habíamos hablado nada de nada…yo estaba haciéndome cortar el pelo para irme a Bogotá, porque ya había ido al apartamento del doctor (Gustavo) Serpa”, afirmó Reinaldo Rueda

El técnico firmó con Atlético Nacional en 2016 y se coronó campeón de la Copa Libertadores. Foto: Colprensa

Posteriormente el entrenador reveló que el expresidente de Atlético Nacional cumplió su palabra, llegó hasta Cali con el fin de poder firmarlo como nuevo entrenador del equipo ‘Verdolaga’. “Al otro día, llegó De la Cuesta a Cali, acompañado de Víctor Marulanda, y cómo le decía que no a Atlético Nacional, a pesar de que algunos amigos me decían que estaba loco y que esperara trabajar con otra selección”.

Otra de las grandes revelaciones que dio el exentrenador de Atlético Nacional es que cuando se confirmó su llegada al equipo, la barra ‘Los del Sur’ no estaba de acuerdo con su llegada, por lo que los líderes de la barra se reunieron con Reinaldo Rueda y allí le pidieron que se fuera del club. “Dijeron que nos teníamos que ir; que Pedro Zape era del Cali, que yo era del Cali, que qué hacíamos aquí”.

