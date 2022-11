Desde Greeicy Rendón hasta La Segura, las celebridades colombianas que han sido víctimas de brujería

La Segura y Greeicy, entre las celebridades que han recibido ataques de brujería. Foto: Instagram @la_segura y @greeicy

Algunos pensarían que en pleno siglo XXI los actos de brujería estarían mandados a recoger, por cuenta de los avances en temas de educación y quizás, como algunos piensan, el adelanto tecnológico que vivimos en esta época que ha facilitado el conocer personas a través de la pantalla del celular en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, todo parece indicar que este no fue el caso del cantante Nicky Jam, que está en boca de buena parte de las redes sociales, esto por cuenta del video que circula en el que se ve a su expareja, Génesis Aleska, junto a una supuesta bruja o santera para recuperar el amor del boricua y que ella se pueda sentir protegida en los brazos del artista.

“Vas a agarrar tus orines en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amansa guapo”, dice la aparente bruja en uno de los videos que circula en redes sociales para pedir un supuesto “amarre” a Nicky Jam. Aunque todo parecer ser parte de una campaña de expectativa de un lanzamiento.

Otro de los casos más sonados en Colombia fue el de la creadora de contenido Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, que en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ con sus seguidores reveló que estaba siendo víctima de brujería por parte de alguien muy cercano a su círculo social, quien le tenía envidia y quería hacerle daño.

“Por supuesto que creo que existe la brujería porque así como existe el bien, existe el mal. Hay gente mala que practica la brujería para hacerle el mal a otra persona. De hecho, estoy completamente segura y sé exactamente qué persona en este momento me está haciendo brujería”, fueron las afirmaciones de la caleña, quien recalcó que su voluntad siempre ha estado fortalecida en Dios.

Greeicy Rendón también aseguró en un momento de su vida que fue víctima de ataques con brujería, ya que llegó a sentirse muy triste, deprimida y constantemente sentía deseos de llorar, con algunos pensamientos en que quería desaparecer de este mundo: básicamente, llegó a pensar en suicidarse.

“Llegaba al set de grabación y donde yo llegaba, la gente se iba. Empecé a coger hábitos de hacerme en los mesones de maquillaje, a ponerme audífonos y hacerme en esquinas como alejándome de todo”, relató para el programa Se Dice De Mí, en el 2017.

Pero la cantante no ha sido la única que ha tenido esa sensación de estar siendo atacada por seres astrales del bajo mundo. Marcela Reyes fue otra de las influenciadoras que narró cómo fue su experiencia con la brujería cuando nació su hijo Valentino.

“Ay bebés, imagínense que sí. Cuando recién tuve a Valentino me pasó algo refuerte y uff, hasta se me eriza la piel, vomitaba cosas súper raras y me di cuenta quién era…”, seguido de esto dijo suprimiendo el sonido de su voz: “una amiga”. Sin embargo, la DJ no amplió la información al respecto.

En 2018, Sandra Mazuera también contó su historia al programa Lo Sé Todo: “Hasta brujería nos hicieron a nosotros en el restaurante, pero contra Dios no hay nadie, entonces los negocios salen adelante a pesar de todo lo que se ponga”.

