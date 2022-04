Video: “No pienso ir donde otro chamán”, La Segura descartó que le estuvieran haciendo brujería

Natalia Ramírez, mejor conocida como La Segura, reapareció en sus redes sociales con un mejor semblante a pesar que todavía presenta algunas afecciones en salud por cuenta de su reciente intervención para extraer los biopolímeros que tenía en sus glúteos. Sin embargo, las noticias no son del todo buenas porque la generadora de contenido contó en detalle realmente qué es lo que le pasa desde hace siete meses, cuando después de dos días de hacer aseo en su vivienda empezó a sentir dolores en su espalda.

Cabe mencionar que estos dolores aparecían de forma esporádica cada cierto tiempo debido a dos disparos que recibió en su columna vertebral por un presunto ajuste de cuentas con la que en ese momento fuera la pareja sentimental de su exnovio.

“…resulta que el dolor nunca se fue porque yo tengo un trauma raquiomedular … pues resulta que mi columna en ese entonces pensaba que estaba inflamada, ya luego estaba descartado porque como tal en la resonancia sale que mi columna está bien”, expresó La Segura.

Según relató, en ese momento le hicieron un sinfín de procedimientos para tratar de disminuir el dolor y la supuesta inflamación que presentaba en la columna vertebral, sin embargo, nada le estaba funcionando por lo que después de tres meses sus pensamientos seguían enfocados en que los dolores los estaban ocasionando los biopolímeros que tenía inyectados en sus glúteos.

“…yo me hice la resonancia de glúteos y claramente había una migración importante de biopolímeros hacia la columna por ende dijimos ‘juepucha’ que me operen, que me saquen esa mier$%...”, agregó la vallecaucana a sus ‘InstStories’.

A comienzos de 2022 los seguidores de la influenciadora quedaron sorprendidos cuando fue sometida a su primera intervención quirúrgica para extraer la peligrosa sustancia de su cuerpo, pero tiempo después reveló que fue sometida a una segunda cirugía por complicaciones con la anterior y a los pocos meses en el proceso de recuperación reveló que se intoxicó con un fármaco.

“…tirada en una cama porque es un dolor invivible tuve citas con neurocirujanos, ortopedistas, con especialista en dolor, especialista en columna, con cuanto médico y especialista usted se pueda imaginar”, señaló la generadora de contenido.

Pero el tema no terminó allí, pues uno de sus conocidos le insinuó la posibilidad que a la influenciadora le estuvieran haciendo algún trabajo de brujería, por lo que aseguró que conoce personas que tiene el corazón para hacer ese tipo de actos oscuros en contra de otros para perjudicarlos.

“Yo reprendo todo eso en el nombre poderoso de Jesús”, mencionó la vallecaucana, dejando claro que no asistirá a ningún tipo de magia oscura ni blanca porque considera que el único que tiene el poder de sanarla completamente es Dios o la justicia divina.

Su relato continuó detallando cómo fue el proceso de recuperación de sus dos intervenciones para extraer los biopolímeros, la intoxicación con el medicamento y su visita a un nuevo neurocirujano.

En esta nueva consulta el especialista le indicó a La Segura que su malestar se debía a una condición llamada ‘sacroileitis’, que consiste en la inflamación de una o ambas articulaciones sacroilíacas. Por tal motivo, la vallecaucana está muy desconcertada, porque en este momento sigue sin comprender si realmente eran los biopolímeros los que estaban afectando su salud o eso derivó en otros problemas.

“…me mandaron para el ortopedista, dos días después me revisó todos los puntos gatillo, la resonancia, pero él no me dijo que tenía una sacroileitis, pero en vista de la debilidad muscular de todo mi cuerpo, porque desde hace nueve años dejé de hacer terapia, concluyó que se trató de un desgarro de un ligamento”, aseveró La Segura.

En vista del diagnóstico que entregó el ortopedista la citó de nuevo al otro día para realizarse un bloqueo en la zona del cuerpo que estaba comprometida; asistió a la cita con toda la incredulidad del caso asegurando que ya le habían practicado otros procesos similares, con la sorpresa de que en esta oportunidad si sirvió para calmar el dolor que venía padeciendo desde hace más de siete meses.

“… me ayudó bastante, el dolor estaba muy invivible y aunque en este momento no puedo hacer todo lo que hacía antes, si me ha ayudado a controlar el dolor, siento el dolor pero anestesiado”, concluyó la influenciadora.

