Mario Hernández le recordó a Petro cuando se oponía a indultar grupos violentos por delitos comunes: “Eso no es cerrar la guerra”

El empresario Mario Hernández publicó en su cuenta de Twitter un video en el que cuestiona al presidente Gustavo Petro, cuando el mandatario se oponía a indular a grupos violentos por delitos comunes.

El pasado lunes 7 de noviembre, Hernández recordó al jefe de Estado unas imágenes donde inicia con la frase: “Cuando Gustavo Petro era enemigo de la Paz ¿doble moral?”.

Segundos después aparece el jefe de Estado años atrás expresando: “La guerrilla de ese entonces y la guerilla de hoy que es diferente han cometido delitos de lesa humanidad que en Colombia llamamos delitos atroces. Incluso hoy más que nunca cometen delitos de narcotráfico, que son delitos comunes, significa esto que deben ser indultados, no”, afirmó Gustavo Petro.

“La sociedad colombiana no puede permitir que entonces se perdone delitos de lesa humanidad en Colombia porque lo que está haciendo, no es cerrar la guerra , lo que está abriendo las compuertas para que nuevos y nuevas personajes en el futuro inmediato y más allá cometan delitos peores que los que actualmente se están cometiendo”, resaltó el mandatario en ese momento.

Vale mencionar que, el Gobierno Nacional de Colombia en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, va de frente en la implementación de su política de Estado de Paz Total.

Recordemos que la Paz Total se encuentra en conciliación en el Congreso de la República, para encontrar puntos de apoyo y concordancia entre lo aprobado en la Cámara de Representantes en contraste con lo aprobado en el Senado, este será el marco legal para los pasos siguientes de cara a las negociaciones, tanto para los grupos criminales que serán sometidos a la justicia ordinaria, como para las organizaciones que pueden ingresar a una negociación política.

En este contexto es importante tener sobre la mesa el objetivo general del proyecto de ley propuesto: “La política de paz es una política de Estado, permanentemente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional. Cada gobierno propenderá por hacer cumplir los fines, fundamentos y responsabilidad del Estado en materia de paz”.

Hasta el momento existen muchas especulaciones y posiciones respecto a cómo se darán cada una de las negociaciones, lo que si es cierto es que el Gobierno Nacional tiene tres prioridades en el inicio de las negociaciones: con Grupos Armados Organizados -GAO-, Iván Márquez, (puesto que se considera que una sola estructura de la Segunda Marquetalia vinculada a Iván Márquez puede tener más de mil hombres) y por su puesto, uno de los procesos más esperados, con el ELN.

Por otra parte, el diseñador Hernández se ha referido a temas relacionados con la reforma y la economía, hace unas semanas mediante redes aseguró que le preocupaba la subida del dólar y las consecuencias que esta trae.

“Me preocupa la situación, porque la comida de todos los colombianos sube. Un huevo valía 300 y ya va casi en 700. Para comer huevo va a tener que ponerlo. La situación va a ser muy difícil”, indicó en diálogos para la revista Semana.

Además, el empresario resaltó la preocupación ante las dificultades que viven las personas que viven de tener empresa en Colombia. “Yo nunca me he preocupado por el precio del dólar. Todo lo pongo al valor del dólar. A todo el mundo le sube”, resaltó Mario para el medio mencionado. Y así pudo explicar el futuro que depara para los consumidores: “El que no sube los precios, se quiebra”.

