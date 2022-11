Sara Uribe, presentadora colombiana. Foto: Instagram @sara_uribe

Con frecuencia Sara Uribe responde a preguntas, mensajes y comentarios tanto positivos como negativos que le hacen los usuarios en redes sociales. Si se trata de críticas, generalmente la presentadora antioqueña responde sin reparo alguno y, más aún, si son sobre su hijo Jacobo, quien actualmente tiene tres años de edad.

En este sentido, durante los recientes días la también empresaria se refirió a un mensaje que le envió una mujer y que aparentemente a ella no le gustó mucho; puesto que -al parecer- la usuaria criticó el hecho de que Jacobo continuara usando pañal a su edad. Fue así que desde sus Historias de Instagram la modelo empezó por decir:

“Pa’ la señora que me acaba de decir que su nieto dejó los pañales a los dos años, ¡qué bueno! felicitaciones, está ahorrando un poco de plata, me encanta. Le cuento que a Jacobo no le gusta cag*r en el baño, no le gusta. Cierto Jacobo, ¿a usted no le gusta hacer popó en el baño? (se dirigió a su hijo)”.

Ante el interrogante que le planteó su madre, el pequeño no dudó en responder de forma muy concreta: “No”. Posteriormente, su mamá le preguntó si prefería el pañal, y nuevamente Jacobo fue al grano con su respuesta: “Sí”. En vista de lo contestado por su hijo, Uribe le comentó: “Es que hay una señora que está muy preocupada porque usted todavía usa pañal, ¿qué le quiere decir usted a esa señora?”

Entonces Jacobo reiteró que no le gusta ir al baño y si hace uso del pañal es porque “soy chiquito”. Con esta última respuesta de su hijo Sara Uribe cerró el tema.

No sobra recordar que, el padre de Jacobo es el futbolista Fredy Guarín, de quien la presentadora ya se separó. En cuanto a su actual vida sentimental, la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ se ha mantenido soltera desde la ruptura con el deportista.

Aquí el video de lo compartido por Sara Uribe en sus redes sociales:

Sara Uribe respondió de forma contundente a quien le lanzó crítica sobre su hijo

A qué saben los besos de Sara Uribe: esto fue lo que respondió la presentadora

A finales de octubre pasado, Sara Uribe activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram bajo el título: “Hoy les contesto todo”, y bueno, en vista de lo dispuesta que se mostró para dar respuesta a cualquier interrogante que le fuera planteado por sus seguidores, hubo un usuario que le hizo una particular pregunta: “¿A qué saben tus besos?”

Enseguida, la presentadora antioqueña prefirió no contestar con palabras sino con emoticones, fue así como puso el emoji de una zanahoria, seguido de otro emoticón llorando de risa.

Esta respuesta que dio desde el humor quizás pueda interpretarse por el lado del color de su cabello, puesto que en marzo pasado la también empresaria decidió pasar del rubio al naranja, por aquel tiempo había comentado en sus redes sociales: “Me tinturé pelinaranja, mi hijo me dijo que era su zanahoria favorita”.

La respuesta de Sara Uribe cuando le preguntaron a qué saben sus besos. Foto: Instagram

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO:

<br/>