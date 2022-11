Foto: Instagram @la_liendraa

El Mundial de Qatar 2022 está ad portas de empezar, específicamente el evento deportivo tiene por fecha de inicio el próximo 20 de noviembre y cientos de personas en todo el mundo quieren estar presentes en uno o varios de los partidos de fútbol que se llevarán a cabo, entre ellos La Liendra.

Sin embargo, asistir a dichos encuentros no es algo que salga precisamente barato y el influenciador colombiano lo sabe perfectamente, tanto que se decidió a romper su enorme alcancía -que tenía reservada para diciembre- y así ayudarse económicamente para viajar. Fue así que este domingo 6 de noviembre comenzó por decir desde sus Historias de Instagram:

“Liendritas, les dije que iba a ir al Mundial como sea, estamos a 15 días... así que las boletas y todos los tiquetes están súper caros, es más, no sé si consiga, pero si quiero conseguir una ida al Mundial creo que lo que vamos a necesitar es plata. Tengo esta alcancía, porque ustedes saben que soy una persona muy ahorrativa, la vuelta es: ¿cuánto creen ustedes que hay en este marranito?”.

La Liendra tras destapar su alcancía para ir al Mundial: “Si alguien le pega a la cifra correcta le doy lo que pueda coger de un puñado”

A su vez, el quindiano destacó que lleva ahorrando durante dos años en dicha alcancía billetes entre 50 y 100 mil pesos colombianos, además de monedas de 500 y mil pesos. Ahora bien, Mauricio Gómez (nombre de pila del creador de contenido) quiso ponerse muy creativo al momento de romper su alcancía, por lo que intentó destaparla inicialmente con una pistola de balas de goma y luego lanzándole una bola de boliche.

La Liendra tras destapar su alcancía para ir al Mundial: “Si alguien le pega a la cifra correcta le doy lo que pueda coger de un puñado” (Parte 2)

Entonces, tras destarpar su alcancía La Liendra le hizo una propuesta a sus seguidores que seguramente despertaría bastante el interés de más de uno.

“Bueno liendritas, miren qué monedero, miren qué poco de dinero. Aquí la pregunta es: ¿cuánto dinero creen que hay acá? si alguien le pega a la cifra correcta le doy lo que yo pueda coger con la mano, le doy lo que yo pueda coger de un puñado. Digan cuánto dinero creen ustedes que hay acá y ojala nos alcance para ir al Mundial”.

Al momento de publicar esta nota, el influenciador quindiano no había revelado la suma de dinero que logró acumular; por lo tanto, la expectativa de sus seguidores continúa.

La Liendra tras destapar su alcancía para ir al Mundial: “Si alguien le pega a la cifra correcta le doy lo que pueda coger de un puñado” (Parte 3)

La Liendra detrás de una lámina de Cristiano Ronaldo para su álbum Panini: así fue el reto que le impuso un seguidor:

Mientras el Mundial de Qatar 2022 inicia, varios meses antes los fanáticos del fútbol empezaron a enfocarse en llenar el famoso y tradicional álbum Panini, uno de estos aficionados fue La Liendra. Sin embargo, el creador de contenido comenzó a llenar el álbum tras aceptar un particular reto propuesto por uno de sus tantos seguidores.

¿De qué se trató? Pues bien, a las redes sociales del quindiano el usauario en cuestión le pidió hacer lo siguiente: “Liendra, lo reto a que encuentra la lámina de Cristiano Ronaldo, no puede parar de abrir sobres hasta que la encuentre”. Vale recordar que, en múltiples oportunidades el influenciador ha dado cuenta de su fanatismo y admiración por el futbolista portugués.

De este modo, tras recibir el mencionado mensaje, Mauricio Gómez (nombre de pila del creador de contenido) expresó desde sus Historias de Instagram: “Hoy empezamos a llenar el álbum Panini y empecé con un reto que ustedes me pusieron, me dijeron: -No pare de destapar sobres hasta que encuentre a Cristiano Ronaldo- y ¡reto aceptado! Vamos a empezar con estas dos cajas, cada una tiene 104 sobres, ojalá aquí esté Cristiano porque cada una es como a 300 mil (pesos colombianos) esperemos que lo encontremos...”. Aquí el video:

La Liendra y el reto que le impuso un seguidor para encontrar la lámina de Cristiano Ronaldo del álbum Panini

