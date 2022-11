Esperanza Gómez contó cuál es el secreto del hombre que la hizo llegar a un orgasmo fácilmente

Esperanza Gómez contó quién es el hombre que la ha hecho decir "no más" en la intimidad. Foto: Instagram @soyesperanzagomez

Sin lugar a dudas, Esperanza Gómez es una de las creadoras de contenido para adultos que mayor polémica genera con sus declaraciones y es que no es para menos, pues su trayectoria en la producción de cine porno ha hecho que la caldense se posicione frente a otras mujeres que producen contenido para OnlyFans.

Pero pocos conocen lo que esconde la voluptuosa mujer detrás de su vida íntima y que, por ejemplo, tiene dos parejas: una en Colombia y otra fuera del país. Uno de ellos es ese que le quita el sueño y en una reciente entrevista con Radioacktiva contó con cuál de ellos le ha tocado decir “ya no más”, en lo que a sexualidad se refiere.

Para la actriz de cine para adultos, es común encontrar hombres en esta industria con miembros viriles de gran tamaño y con quienes, aparentemente, logra satisfacer sus necesidades sexuales. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que su pareja en Colombia no cuenta con todas las características que tienen los actores porno y ha hecho que encuentre el orgasmo fácilmente.

Según dijo la creadora de contenido para adultos, todo está en la conexión con su esposo de Colombia, con quien lleva más de 17 años de relación: “el tamaño de él es el tamaño promedio de los penes del hombre y es el hombre que más fácil me hace tener orgasmos. Sin tenerla larga, grande, así de gorda, simplemente es la atracción y la química”.

La constancia durante la relación sexual también ha sido importante en lo que se refiere al acto sexual con su esposo, por lo que ella asegura que es el único que ha logrado cumplir la mayoría de sus fantasías incluyendo las de sus seguidores.

“Es un hombre que se sube y es constante. Es el único hombre al cual yo le he dicho: ya no más”, explicó. Adicionalmente, el tema de la intimidad no es lo único que ha tenido en cuenta la actriz porno, sino también los acuerdos a los que han llegado en estas dos décadas de relación.

Durante la conversación con la emisora, sostuvo que desde que se conoció con su pareja en Colombia, conocía que era una persona infiel y que contrataba a otras mujeres que prestaban el servicio personalizado, por lo que decidieron llegar a un acuerdo de conocer a sus parejas sexuales, con determinado tiempo para contarle que esto ocurre o si no, esto sería considerado por Gómez como una infidelidad.

“A él le gusta que otros tipos se le coman su pareja, entonces yo le dije: usted a mí no me va a decir a qué tipo me voy a comer. Hagamos lo siguiente, yo escojo con quién me quiero acostar, pero usted nunca me va a mandar y usted escoge a quién se quiere comer”, dijo Esperanza Gómez para Radioacktiva.

Esperanza Gómez vuelve al cine para adultos

Cabe recordar que, Esperanza Gómez no participa en una producción audiovisual desde 2015, por eso con gran entusiasmo contó que regresa de nuevo a los sets de grabación para quienes pedían su retorno.

“Lo hago por placer, porque es muy diferente para mí, grabar para mis plataformas que cuando lo hago para una producción profesional. Yo disfruto más lo tradicional”, expresó la actriz de cine para adultos para el programa Lo Sé Todo.

