Esperanza Gómez se refirió a la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia: “O Colombia mejora un poquito o se termina de putear”

La actriz porno Esperanza Gómez. (Colprensa - Juan Páez).

La actriz colombiana de contenido para adultos, Esperanza Gómez, no teme hablar de política y con motivo de la posesión del presidente electo, Gustavo Petro, este siete de agosto, se refirió en una entrevista en Semana sobre lo que espera y piensa de este nuevo gobierno entrante, que es el primero de izquierda en los más de 200 años de vida republicana del país.

Esperanza Gómez resaltó su profunda admiración al nuevo jefe de Estado, Gustavo Petro, a pesar de lo que dicen los opositores y contrincantes.

“Yo al señor Gustavo Petro siempre lo he admirado, a pesar de lo que dicen las personas y sus opositores de él”, dijo Esperanza Gómez e invitó a no dejarse llevar por esos juicioso de valoración: “es como si dijeran que porque yo soy actriz porno, soy prostituta”, recalcó a ese medio.

La actriz de contenido para adultos complementó la idea señalando que no por el hecho de que se digan muchas cosas malas de una persona sean ciertas.

Sobre la llegada de este nuevo Gobierno, Esperanza afirma que es necesario un cambio, ya que -según ella- en los más de 50 años de presidencias de derecha no ha existido un cambio favorable y significativo para el país.

“Yo creo que es un cambio necesario para Colombia, esperemos que (Gustavo Petro y su equipo) cumpla con todo lo que ha prometido”, dijo Esperanza Gómez en esa entrevista con la publicación Semana.

Además señaló que Colombia con esta presidencia debería mejorar o terminar de ir en un mal camino el país, pero que no se podía seguir igual.

“Como decía yo antes, o Colombia mejora un poquito o se termina de putear, pero en ese retardo que andamos en los últimos 40 años en lo que no pasa nada, siempre es lo mismo”, dijo la actriz colombiana de cine pornográfico.

Por último sobre este tema, Esperanza Gómez afirmó que, ya que la mayoría de jóvenes tomó la decisión de elegir como presidente a Gustavo Petro, se debe esperar que esa elección sea la mejor para el país.

“La juventud fue la que escogió, esperemos que la juventud haya tomado la decisión correcta y que exista un cambio para Colombia; y si no, pues tuvimos la esperanza que él fuera el cambio. Esperemos a ver qué pasa. Muchos éxitos al nuevo presidente de Colombia y que nos haga sentir orgullosos de los votos que se le dieron”, señaló Gómez a ese medio de comunicación.

A la actriz le preguntaron si ella había votado por Gustavo Petro, pero afirmó que no pudo hacerlo debido a que, cuando fueron las elecciones -aunque no especificó en cual de las dos ocasiones- estaba en Miami (Estados Unidos) por compromisos de trabajo, además, tenía la cédula inscrita en Cali (Valle del Cauca), por lo que solo pudo votar por candidatos al Congreso.

En una entrevista con Daniel Samper, él le preguntó a Esperanza Gómez sobre lo que pensaba de los líderes políticos del país, y con cuál haría una escena para adultos. Cuando llegaron a conversar sobre por Iván Duque, ella le lazó pullas y afirmó que no le interesaba grabar un video con el presidente saliente: “No me interesa que sea joven (...) Me gustan los hombres con carácter, con los pantalones bien puestos e inteligentes”.

SEGUIR LEYENDO: