Petroleras estadounidenses demandarían al gobierno de Petro por la reforma tributaria, según The Wall Street Journal

Foto de archivo. Un empleado observa las tuberías de excavación de petróleo en el campo Rubiales, en Puerto Gaitán, departamento del Meta, Colombia, 23 de enero, 2013. REUTERS/José Miguel Gómez

Luego de la aprobación del proyecto de ley de la reforma tributaria por el Congreso de la República, tras su último debate en la Cámara de Representantes el pasado jueves 3 de noviembre, mucha polémica se ha generado, sobre todo por las críticas de los sectores de la oposición. Pero, llamó la atención un artículo de The Wall Street Journal titulado “Colombia inquieta a los mercados con impuestos más altos sobre el petróleo y la riqueza para impulsar el gasto contra la pobreza” (Colombia Unnerves Markets With Higher Taxes on Oil, Wealth to Boost Antipoverty Spending) en el que se asegura que las petroleras de Estados Unidos podrían demandar al Gobierno nacional por cuenta del nuevo sistema tributario.

En el artículo se cita a Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA), que asegura que las empresas estadounidenses podrían ver los cambios tributarios como un “incumplimiento de contrato y una violación del tratado de libre comercio entre los dos países” y por eso podrían demandar al gobierno de Petro.

Dentro del articulado de la reforma tributaria se aprobó la sobretasa para el petróleo y el carbón y la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta que pagan las compañías de hidrocarburos y las mineras. La sobretasa de renta será progresiva para el petróleo, de 5 %, 10 % y 15 %, mientras que la del carbón será del 5 % o 10 %, de acuerdo con los precios internacionales de los últimos 10 años. Estas disposiciones se convierten en las más importantes de la reforma tributaria, toda vez que representarían cerca de 9 billones de pesos.

Aquí, la reforma tributaria establece que el valor intrínseco de las compañías ahora calculará con base en el valor histórico de las mismas y su actualización con el dato de inflación.

Las zonas francas seguirán con el beneficio del 20 % sobre las ventas en el exterior y el 35 % sobre las ventas dentro del país, excepto los productos energéticos que sean vendidos al mercado interno.

“Los esfuerzos de Colombia para combatir la pobreza se producen cuando los formuladores de políticas en los mercados emergentes luchan contra la creciente inflación, así como contra los efectos colaterales de un crecimiento económico mundial más lento y el aumento de las tasas de interés en los EE. UU.”, se puede leer en el artículo de The Wall Street Journal.

El ministro de Hacienda pidió no generar pánico

El ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, aseguró que parte de la responsabilidad de la desaceleración económica que sufre el país vendría del pánico que estarían sembrando los empresarios, por lo que les pidió sinceridad ante la opinión pública. Además, volvió a negar una supuesta intención de renunciar a su cargo.

Este llamado de atención se dio en la mañana de este viernes 4, durante una entrevista que dio para el informativo Noticias Caracol. En esa conversación extensa tuvo tiempo para responder varias preguntas. Por ejemplo, reiteró que esta reforma tiene la intención de recaudar 20 billones de pesos cada año, más unos 20 billones adicionales que se recojan con medidas contra la evasión fiscal. Dichas estrategias, mencionó Ocampo, incluyen penas para quienes oculten activos por más de mil millones de pesos, dejen de pagar más de 100 millones en impuestos o carguen costos a gente o negocios que no coinciden con el servicio de la empresa.

