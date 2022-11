Hombre señalado de abusar de joven en TransMilenio tendría antecedentes por cometer actos obscenos en vía pública

Policía Nacional

Una masiva manifestación se vivió en Bogotá, en días pasados, luego de que se cocinera el caso de Hilary Castro, una joven que denunció, a través de sus redes sociales, haber sido sexualmente abusada en la estación de Transmilenio de La Castellana. Luego de un operativo adelantado por las autoridades locales, se logró dar con la captura del hombre señalado de haber violentado a la adolescente. Según se comentó, el presunto abusador ya tenía antecedentes con la justicia debido a que, previamente, había sido denunciado por actos obscenos. Al parecer, había sido detenido antes por mostrar sus genitales en público.

Al hacerse pública la imagen del hombre en redes sociales, luego de que la alcaldesa de Bogotá dejara ver un video en el que se ve el momento de la captura, empezaron a circular imágenes del hombre en más situaciones que lo comprometen dentro de más casos de acoso sexual. Uno de los clips que se mueve en internet dejan ver cómo, mientras se encuentra en el sector reconocido como Cedritos, al norte de la capital. En el clip se le ve mostrando sus partes íntimas a quienes pasaban por ahí. En el video, la mujer denunciante aseguró: “Este desgraciado está acá en el Parque Belmira andando con el pipi por fuera, desgraciado, violador, para que todas las redes lo conozcan”.

De acuerdo con el relato de la mujer, el hombre hostigaba a las mujeres que pasaban cerca de él. Aunque fue detenido en su momento, fue dejado en libertad tan solo horas después. Para el momento, luego de su nueva captura, se está a la espera de saber la decisión de un juez de control de garantías. El funcionario estará encargado de decidir si lo deja en libertad o no. La Fiscalía informó que la captura ocurrió en la tarde de este sábado, 5 de noviembre. Según el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández, la detención se dio “mediante allanamiento y registro en Usaquén”.

“Hemos cumplido Una vez más damos rápida respuesta a nuestros ciudadanos. Bajo la Operación Santa María Goretti logramos capturar al presunto agresor sexual de una menor en TransMilenio. Este sujeto tendrá que responder por su accionar ante la justicia”, detalló el general Carlos Fernando Triana. Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre. “Nuestra Policía de Bogotá ha capturado al delincuente que presuntamente abusó de Hilary. Se procederá a su judicialización. En Bogotá trabajamos sin descanso y en coordinación por la seguridad de todos. A las mujeres se les respeta. Las cuidaremos y las haremos respetar. Ni una más, destacó la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

Es destacar que la joven de 17 años, a través de su cuenta de TikTok, denunció, tras la captura, que fue la última en enterarse que su agresor ya estaba en manos de las autoridades. “Ya todos los medios de comunicación en las redes sociales, tienen el titular de que se capturó el abusador de Hilary, y yo, Hilary Castro, fui la última persona en enterarme (...) Cómo se nota en realidad que lo único que quieren es un boom, una noticia, generar ese impacto de que sí están haciendo algo, y limpiar el nombre de la Policía”.

“Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fue abusada sexualmente en una estación de Transmilenio. Le solicito a la policía en la brevedad del tiempo la captura del criminal”, escribió el presidente de la República antes de que se conociera de la captura del señalado delincuente.

En su momento, Castro contó que: “El día de ayer fui víctima de abuso en la estación de Transmilenio la Castellana no había ni un solo celador o policía cerca, Hoy al interponer la denuncia solo recibí todo un proceso totalmente revictimizante y simplemente me queda volver el día de mañana a seguir con este proceso. Hago esto público por qué no quiero que esto le vuelva a suceder a otra mujer y hacer un llamado a la alcaldía de que tan seguro es esta mierda de transporte público”, escribió la joven al exponer su caso en Instagram.





