Hilary Castro, molesta: aseguró que fue la última en enterarse de la captura de su abusador sexual

En la noche de este sábado 5 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación anunció que fue capturado el hombre señalado de haber agredido sexualmente a Hilary Castro en la estación La Castellana de TransMilenio.

Sin embargo, la menor de 17 años dejó ver su molestia a través de una publicación de Instagram por haber sido, según ella, la última en enterarse de la captura. “Las últimas personas en enterarse fuimos mi familia y yo”, dijo en un breve video, en el que contó que se enteró gracias a los medios y no por la Fiscalía o la Policía.

“Cómo se nota que lo que quieren es un ‘boom’, un noticia, generar ese impacto de que sí están haciendo algo y limpiar el nombre de la Policía”, dijo en el video.

“¡El día de hoy se le dio captura supuestamente a mi abusador y las ultimas personas en enterarnos fuimos yo y mi familia! Es la hora de que ni la Policía Nacional ni la Fiscalía se han comunicado con nosotras, Pero si con los medios de comunicación y hasta la alcaldesa @claudialopezcl ya hablo de esto también”, escribió en su publicación.

Castro utilizó sus redes sociales para denunciar lo que le ocurrió el pasado lunes 31 de octubre, cuando se celebraba la tradicional fiesta de Halloween, cinco días antes de la captura de su agresor sexual.

“Iba en a ruta B12 y me bajé en estación de La Castellana. Vi que un señor se bajó en la misma estación y empezó a mirar para todos los lados; procede a sacar algo de la maleta”, relató la menor de edad. Ella empezó a caminar más rápido, pero no encontró ninguna autoridad que pudiera ayudarla. “Se viene corriendo detrás mío y me amenaza con un cuchillo diciendo que le dé todo”.

Después de entregarle un canguro, el hombre la amenazó para que saliera de la estación. “Me bajó de la estación a punta de amenazas, me llevó hasta detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó” a hacerle actos sexuales. La situación no pasó desapercibida por dos jóvenes que pasaban por la zona y que terminaron brindándole su apoyo.

Luego de esta denuncia, este jueves hubo manifestaciones en varios puntos de la ciudad, que dejaron daños sobre los 246 millones de pesos en varias estaciones del sistema masivo. Además, se pronunciaron el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el director de la Policía Nacional y hasta el presidente de la República, Gustavo Petro. Se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos y se adelantaron redadas contra el abuso sexual dentro de buses y estaciones, las cuales dejaron cuatro personas capturadas este viernes.

El viernes se informó que las autoridades ya habían individualizado a la persona, pero solo hasta este sábado dieron con su paradero durante una operación de allanamiento y registro en la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad, a la que denominaron Santa María Goretti —una santa recordada por haber muerto a manos de su agresor sexual—.

“Trabajo investigativo de #Fiscalía y @PoliciaBogota permitió identificar y capturar al presunto responsable de abuso sexual contra adolescente de 17 años, en hechos ocurridos el 31 de octubre, en Transmilenio. En próximas horas será presentado ante juez de control de garantías”, escribió el ente acusador en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se refirió a la detención de esta persona: “Nuestra @PoliciaBogota ha capturado al delincuente que presuntamente abusó de Hilary. Se procederá a su judicialización. En Bogotá trabajamos sin descanso y en coordinación por la seguridad de todos. A las mujeres se les respeta. Las cuidaremos y las haremos respetar #NiUnaMas”, escribió la mandataria. Además, afirmó que en la captura se cumplieron todos los procedimientos legales.

