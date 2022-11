Expertos en el sistema de salud contradicen los señalamientos del presidente Petro sobre la reforma

Presidente Gustavo Petro

El programa preventivo en salud, que será la base para la reforma al sistema que plantea el gobierno de Gustavo Petro, ya arrancó como un plan piloto, según anunció el mandatario desde Aracataca. En la presentación hizo varias apreciaciones sobre el actual funcionamiento de la atención médica en el país, que han sido cuestionadas por expertos y antiguos funcionarios.

Este programa contempla la creación de 1.000 equipos médicos que lleve los servicios de atención primaria en salud a los lugares más alejados y barrios más vulnerables de las ciudades. El programa de salud preventivo y predictivo, con enfoque en atención primaria y determinantes sociales, incluye otros componentes, entre ellos, la recuperación, modernización y puesta en marcha de los hospitales públicos.

“Estoy convencido que así dejaríamos de ser de los peores sistemas de salud del mundo, pero lo más importante: estoy convencido que así se salvarían millones de personas de morir prematuramente”, aseguró el presidente Petro durante la presentación de este modelo.

El mandatario anunció que este programa será una transición hacia el nuevo sistema que se presentará en la reforma a la salud, a principios de 2023, para modificar la ley 100. “Porque este será el eje fundamental del sistema de salud en Colombia, público, concebido como un derecho universal, viendo al ser humano como lo que es: un ser humano y no un simple cliente que se mide por si tiene plata en el bolsillo o si no la tiene”, sostuvo Petro.

Las críticas a la crítica del sistema de salud

“¿Dónde exactamente actuarán estos equipos? ¿Estarán liderados solo por médicos? Lo que dice la evidencia es que lo que uno necesita en atenciones extramurales son promotores de salud, no profesionales especializados. ¿Qué harán cuando no encuentran a las personas en sus casas? ¿Es realmente eficiente este tipo de modelos en zonas urbanas cuando donde habita en este momento el 70 % de la población colombiana?”, sostuvo Germán Escobar, ex viceministro de Salud.

Según el exfuncionario, este modelo tiene una buena intención, pero no está bien construido, o al menos no se conocen los documentos técnicos al respecto ni el acto administrativo que reglamente cómo funcionará este modelo y su articulación con las demás instituciones del sistema. Señala que puede beneficiar a las zonas más alejadas, pero principalmente en las zonas rurales.

Johnattan García Ruiz, investigador en Salud asociado a Harvard, señaló varias inconsistencias en las afirmaciones hechas por Petro sobre el sistema de aseguramiento en Colombia. Entre ellas, que los sistemas en el mundo tienen diferentes fuentes de financiamiento, en diferente medida, pero involucran tanto el aseguramiento como pólizas de seguro privadas y la participación del Estado.

Otra de las cifras que no se ajustó a los datos es respecto a la mortalidad por cáncer de mama, que es uno de los indicadores que utilizar el gobierno nacional para cuestionar al sistema. “Es cierto que el último dato registrado en la OCDE de mortalidad de cáncer de mama es de 20.2, pero no es cierto que Colombia ocupa el puesto 28 entre 48. De hecho ocupa el puesto 7 entre 46. Mejor que Italia, Reino Unido o Dinamarca”, incluso, señaló que el dato más reciente de la Cuenta de Alto Costo estimó una tasa de 14,9 que muestra una reducción.

Petro también señaló en esa presentación que en junio de 2021, el país estuvo entre los 20 peores en resistencia del covid-19. Pero de acuerdo con García Ruiz, para el 30 de ese mes, Colombia se encontraba por debajo de países como Italia o Reino Unido.

“Petro cree que con el modelo que lanzaron, “dejaríamos de ser de los peores sistemas de salud del mundo”. 1. Ya estamos lejísimos de los peores. 2. Sí creo que los equipos externos podrán disminuir mortalidad materna e infantil. 3. Difícil que resuelvan mucho más”, sostuvo García Ruiz.

SEGUIR LEYENDO: