Claudia López advirtió que si Gustavo Petro quiere cambios en el Metro de Bogotá, tendrá que pagarlos

La construcción del metro en Bogotá sigue generando discusiones dentro del panorama local. Luego de la reunión que tuvieron la alcaldesa de la capital, Claudia López, y el presidente de la República, Gustavo Petro, la mandataria de la ciudad entregó detalles acerca de la conversación que mantuvieron en el Palacio. El diario nacional El Tiempo, tuvo acceso a detalles del encuentro por parte de la misma López. Ella destacó que Petro, en caso de querer hace modificaciones al proyecto, tendrá que pagarlas él.

Según comentó la alcaldesa, nadie le va a ‘reversar’ la primera línea del metro, tampoco permitirá que lo hagan con la segunda. Aunque aseguró que entiende que se evalúe la posibilidad de hacer cambios, destacó que no entiende la preocupación del presidente de la República ni de la ciudadanía.

“Cuando la línea llega al centro, a la Caracas, va a atravesar el centro histórico, que es patrimonio histórico de Bogotá, patrimonio histórico de la Nación, hay muchos bienes de interés cultural, es el tramo más estrecho de toda la línea. Entonces el impacto puede ser alto. Si hay estrés por la situación del país y lo que puede pasar en el mundo el próximo año, ¿por qué insistir en una línea subterránea que puede superar los 4 o 5 billones?”, destacó Claudia López en su charla con el diario El Tiempo.

Es de recordar que Gustavo Petro había expuesto que hacer un metro elevado por la Caracas sería riesgoso. Tal y como lo conoció Blu Radio, existirían riesgos en lo que respecta al suelo en el borde oriental debido a las columnas que sostendrían la estructura, además de otros impedimentos relacionados al Plan de Manejo de Tráfico, pues es de tener en cuenta que la troncal del TransMilenio por la Caracas deberá seguir en operación durante las obras del metro.

“Hoy no sabemos cuánto valdría. El Presidente no ha tomado ninguna decisión, por ahora lo que está pidiendo es la información. Cuando la tengamos en la mano, analizamos los pros y los contras. El consorcio chino se ha comprometido que el 8 de enero tendrá la información, y lo ha ratificado el embajador de China en Colombia (...) El Presidente lo sabe, yo se lo he reiterado; quien pide el cambio es quien lo paga. El Presidente no está pidiendo un cambio, está pidiendo una información para analizar si es posible o no. Si con la información en la mano solicita el cambio, él sabe que el que pide el cambio debe pagarlo. Entonces, Bogotá no va a asumir mayores costos”, añadió la mandataria local de Bogotá.

A las declaraciones de la alcaldesa se unió el ministro de Transporte Guillermo Reyes. A ese mismo periódico, el jefe de esa cartera comentó que ya se había pagado el 70% de la obra. “No hemos dados pautas, ni lineamientos, ni recomendaciones porque eso es un proyecto ya contratado que no se puede modificar”, destacó.

La razón para que Petro y sus aliados sigan insistiendo en esta propuesta, a pesar de que el contrato del metro elevado se firmó en 2020 y la obra ya avanza según lo programado en ese momento, es que los estudios del subterráneo sí están terminados. Sin embargo, según una reciente publicación del portal La Silla Vacía, aunque la alcaldía de la Bogotá Humana invitió $135.000 millones en esos estudios, faltaba invertir $211.500 millones más para terminarlos.

Además, varios de los tramos que se plantearon en la propuesta de Gustavo Petro llegaron a fase 2, lo que permite su contratación, pero no llegaron a fase 3, en la que se aprueba su construcción. Mientras que en el caso del metro elevado el 90% de sus estudios ya se encuentra en fase 3.





