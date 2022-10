“Fascista es quien persigue a sus opositores políticos”: Paloma Valencia se enfrentó a Gustavo Bolívar por culpa de Bolsonaro

Los senadores mantienen una pelea en las redes sociales por sus posturas políticas. Fotos: Colprensa

La elección de Lula Da Silva como nuevo mandatario de Brasil tuvo un enorme impacto en la política Latinoamericana y como era de esperarse, en Colombia no fue la excepción. El presidente Gustavo Petro, en un corto mensaje, festejó la decisión, “Viva Lula”, mientras que algunos miembros de la oposición advirtieron sobre la gravedad de esta elección como es el caso de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien respondió a un comentario del congresista Gustavo Bolívar y de pasó le lanzó una pulla por lo dicho hace algunos días.

El enfrentamiento entre Paloma Valencia y Gustavo Bolívar viene desde hace mucho tiempo, pues los congresistas han sido opositores políticos y ahora que el presidente de Colombia es Gustavo Petro, estas disputas en las plenarias o en las redes sociales, se ha incrementado. Unos comentarios mencionados por el senador del Pacto Histórico con respecto a los uribistas que buscan puestos en el gobierno del nuevo jefe de Estado no cayeron muy bien para la parlamentaria que los rechazó contundentemente y señaló que eso es negar los “valores democráticos”.

Tras la victorias de Lula Da Silva en Brasil, varios políticos de movimientos alternativos o de izquierda festejaron este suceso y en sus redes sociales expresaron la alegría de que el pueblo brasileño hubiese elegido de nuevo al expresidente por encima de su competidor político, Jair Bolsonaro. El senador Gustavo Bolívar fue uno de los que se manifestó en las redes sociales y hasta se despidió “del fascismo”.

“Adiós al fascismo que depreda el ambiente y mata jóvenes que luchan contra el hambre y la mala educación”, aseguró Gustavo Bolívar en sus redes sociales, acompañado de una imagen en la que aparecían varios expresidentes latinoamericanos de corrientes de derecha, incluyendo al expresidente Iván Duque.

Este comentario no pasó desapercibido para la senadora Paloma Valencia quien le respondió al congresista del Pacto Histórico y de pasó le mandó un vainazo. “Fascista es quien persigue a sus opositores políticos, que pretende hacer del Estado una finca para excluir a todos los que no sean militantes de su causa. Quien niega los valores democráticos de quienes no comparten sus ideas. ¿Les suena?”.

La pelea entre Valencia y Bolívar

La senadora Valencia ha rechazado la postura de Gustavo Bolívar ya que el congresista mencionó hace unos días que, “Esos uribistas fanáticos que decían “Por ese guerrillero no votó” deberían tener una gota de dignidad y no seguir lagarteando puestos en un gobierno “Comunista” “Castrochavista”. La ambición les cambia la ideología. Nunca vieron a un petrista arrodillado pidiendo puesto a Duque”

Y en otro trino señaló que, “nunca vimos un Petrista gritando viva Duque, viva Uribe, abajo el castrochavismo, por un puesto. En cambio abundan los Fachos que le decían a petro “asesino” “guerrillero” y ahora borran sus redes sociales para ganar un puesto. Vendidos, Muertos de hambre, lagartos, sin pena!”.

A estos comentarios, la congresista Valencia afirmó que, “estás si que son ínfulas imperialistas… ahora el Estado todo debe ser un fundo petrista. ¿Qué pasó con la teoría del mérito? ¿De las capacidades por sobre el clientelismo politiquero?. Se equivoca senador, durante el gobierno Duque hubo mucho petrista, santista y poco uribista”.

La congresista aseguró posteriormente que, “lo del senador Gustavo Bolívar exigiendo que ningún uribista pueda trabajar en el Estado porque el Presidente es Gustavo Petro es un síntoma que debería preocupar. Viola la ley y es un sectarismo miedoso. Diálogo y amnistía para criminales y persecución para los Uribistas”.

