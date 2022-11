Seguidores de Shakira reaccionaron con memes a la renuncia de Gerard Piqué: “Te - Fe - li - ci - to...”

Hay quienes han afirmado que se retira porque “le quedó grande” tener que usar una camiseta con el nombre de su ex estampado en el pecho.

Gerard Piqué anunció que se retira de las canchas el próximo sábado, día en le que el F. C. Barcelona se enfrenta en el Camp Nou contra el Almería por la Liga de España. Los seguidores del futbolista han inundado la publicación que reposa en su cuenta de Instagram con mensajes que lamentan su decisión, ya que será la última vez que puedan ver a la expareja de Shakira pisando el campo de fútbol más importante del territorio Ibérico.

La decisión del futbolista se presenta justo en medio de la disputa legal con su expareja, Shakira, por cuenta del proceso de separación; adicionalmente, también enfrentan un proceso para decidir quién de los dos se quedará con la custodia de Milan y Sasha. En medio de la controversia que ha generado esta separación, el futbolista se ha enfrentado a todo tipo de señalamientos.

El futbolista también ha recibido de parte del equipo blaugrana el debido reconocimiento a su trayectoria en el club, en el que aseguró que jugó por más de 25 años y del que se siente orgulloso de haber pertenecido.

Fútbol Club Barcelona felicitó a Gerard Piqué por toda una trayectoria en el equipo. Tomada de Twitter @FCBarcelona_es

Sin embargo, en medio de esta turbulenta decisión que tomó el zaguero central del Barça, los seguidores de la colombiana no han pasado inadvertida su separación y con algunos memes que le recuerdan las indirectas lanzadas por la barranquillera en el tema Monotonía y su nueva relación con Clara Chía.

En la publicación que reposa en la cuenta de Instagram de Piqué, los internautas han dejado sus comentarios respecto a la decisión que tomó de abandonar las canchas, incluso hay quienes han afirmado que se retira porque “le quedó grande” tener que usar una camiseta con el nombre de su ex estampado en el pecho “lo que hace el hombre por no ponerse la camiseta con el nombre de su expareja en el pecho”.

Otros de los internautas han calificado este anuncio del catalán como una de las venganzas más perfectas que pudo obtener la colombiana, pues logró lo que, quizás algunos estarían esperando desde hace meses.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la camisetita”, le cantan a Gerard Piqué en las redes sociales al anunciar su retiro de las canchas de fútbol. Los seguidores de la colombiana no le perdonan una al español.

Su anuncio lo completó con un mensaje de agradecimiento por haber pertenecido a las filas del F. C. Barcelona e incluso, también agradeció a la fanaticada que estuvo acompañándolo en cada uno de esos pasos que dio en el equipo catalán finalizando con la mala noticia para algunos de que este fin de semana jugará su último partido en las canchas del Camp Nou.

“Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, Visca el Barça siempre”, completó su anuncio.

