Epa Colombia lanzó contundente mensaje en redes sociales: “les toca ver cómo avanzo”

El pasado 31 de octubre, la creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, realizó una publicación a través de sus redes sociales con la que pretendió dejar un contundente mensaje a quienes la critican por su comportamiento, así como por las decisiones que toma respecto a su vida personal.

Y es que para nadie es un secreto que la bogotana ha sido blanco de críticas por cuenta de su comportamiento con Diana Celis, cuando fue demandada por la futbolista para que le retornara sus pertenencias, entre las que se encontraban dos inmuebles ubicados en diferentes sectores de la capital, dos motocicletas y la suma de 500 millones de pesos.

Pero esto no es lo único, pues al poco tiempo de haber terminado su relación con Celis, dio inicio a un noviazgo con Karol Samantha, que se suponía que era una de sus mejores amigas del colegio con quien se reencontró y decidieron darle rienda suelta a sus sentimientos.

Por esta razón, lanzó un contundente mensaje a sus haters con el que pretendió dejar en claro que todo aquel que se pone en su contra, tendrá que verla crecer “con pasos agigantados”.

Y agregó: “Dios es tan grande, que lo que algunos me quitan él me lo devuelve el doble… Que cuando alguien me traiciona, llegan a mi vida mejores personas”, algo que los internautas interpretaron como indirecta para Andrea Valdiri y La Jesuu, por sus más recientes ataques.

Pero esta no habría sido la única indirecta de la empresaria para Andrea Valdiri y La Jesuu por lo ocurrido durante el matrimonio de la bailarina barranquillera, cuando en repetidas ocasiones se le indicó que la invitación era para una sola persona y tomó la determinación de asistir acompañada con su pareja.

“Que cuando dos o tres conspiran para mí y me desean el mal, les toca ver cómo avanzo a pasos agigantados. Gracias a él”, concluyó la empresaria.

A continuación, el contundente mensaje de Epa Colombia en contra de quienes, según ella, le desean el mal:

En una reciente entrevista de Epa Colombia con Dímelo King, la empresaria confesó que llegó acompañada de Karol Samantha al matrimonio de La Valdiri porque su invitación decía que era para dos personas. Con lo que no contaba la bogotana es que quien fuera su mejor amiga se percató de estas declaraciones y la desmintió en diferentes publicaciones a través de sus InstaStories.

Para dar inicio a su respuesta, la primera publicación de la bailarina mostró a Epa Colombia bailando con uno de los influenciadores invitados a la fiesta, con una pequeña leyenda: “gozaste, bailaste, hiciste tu show y solo duraste ‘10 minutos’ con tu novia, acompañándote dentro del matrimonio”.

Otro de los dardos que lanzó Andrea Valdiri en contra de la empresaria hizo referencia a la amistad, ya que un verdadero amigo conoce tanto a la persona que sabe que el matrimonio es uno de los momentos más esperados y especiales de la vida.

Y agregó: “El verdadero amigo, cuando ve un solo cupo en la tarjeta, no exige ni hace show delante de todos los invitados… Mis amigos de verdad no vienen después de muchos meses a sacar los trapitos al aire, por eso son contados con la palma de una sola mano”.

