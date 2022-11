Rock al Parque completa su cartel final y revela su imagen

El festival gratuito más grande de Latinoamérica se celebrará los días 26 y 27 de noviembre, y 3 y 4 de diciembre

Luego de anunciar a lo largo del año la participación de 45 agrupaciones, el Instituto Distrital de las Artes - Idartes reveló este miércoles 42 nuevos nombres que completarán la programación de Rock al Parque en su edición de 2022. Un total de veinte los invitados internacionales se suman al cartel, junto a 22 nacionales que llegarán a la capital de distintas ciudades del país a presentarse en el Parque Simón Bolívar los próximos 26 y 27 de noviembre y 3 y 4 de diciembre.

Desde Medellín estarán Peste Mutantex, I.R.A., Masacre, Titán, Blasfemia, Nepentes, Control HC, Asuntos Pendientes y De Bruces a Mí; de la capital del Valle del Cauca se presentarán Krönös, el Colectivo Blues de Cali, Rá La Culebra, Afrolegends y N.O.F.E.; y desde Barranquilla llegarán Cielito Drive y MNKYBSNSS. También estarán Las Tres Piedras de Pasto, The Scum de Manizales, Vitam Et Mortem de El Carmen De Viboral (Antioquia), Destroy de Chaparral (Tolima), Dafne Marahuntha de Ibagué y 1280 Almas de Colombia, que vuelve al festival de forma especial para celebrar sus 30 años de carrera.

Los nombres internacionales que se suman al cartel son Watain y Frantic Amber de Suecia, Bersuit Vergarabat, Catupecu Machu y Airbag de Argentina; Desakato y VVV[Trippin’you] de España; Enjambre, Sekta Core!, Pressive y San Pascualito Rey de México; Total Death de Ecuador, Lucybell de Chile, Scalene de Brasil, Afrotronix de África, Billy The Kid de Costa Rica, Cuatro Pesos de Propina de Uruguay, Iphaze de Francia, La Tribu de Panamá y Okills de Venezuela, para sumarse a los previos anuncios y completar un cartel con 86 grupos.

Imagen: Captura rockalparque.gov.co.

Como es usual en Rock al Parque, el Simón Bolívar tendrá tres distintos escenarios, Plaza, Bio y Lago, que este año será la tarima Radiónica. En ellos se albergará este abanico de propuestas artísticas que continúan con la tradicional programación diversa del Festival y esta vez irá desde las 2:00 de la tarde, los cuatro días.

“Desde su primera edición, este evento metropolitano ha sido un lugar perfecto para que cualquier persona experimente de primera mano lo que está pasando con la música en la ciudad, en el país y en el mundo, con agrupaciones que algunas veces representan los sonidos clásicos de los diferentes géneros del rock de sus países y otras son una mirada a la vanguardia”, dijo Mauricio Galeano, director de Idartes.

Imagen: Captura rockalparque.gov.co.

La imagen de este año representa sus cuatro días de programación y está ligada al significado de esta edición que, más allá de ser el regreso, es la reafirmación de lo que el festival ha sido desde sus inicios: un espacio para la diversidad, una fiesta latinoamericana y un punto de encuentro para las distintas identidades musicales de los habitantes de Bogotá, reconocido por ser un festival democrático, con libre acceso para el público y por una curaduría única que se centra en una oferta artística de la mejor calidad musical e interpretativa y diferencial de otros festivales de su tipo.

Así, por primera vez son cuatro y no una las imágenes oficiales y son personificadas por cuatro deidades de la región, Chía, Malegua, Bachué y Pitao Bezelao, en el contexto del rock, sus diferentes matices y su relación con la programación de cada uno de los días.

Imagen: Captura rockalparque.gov.co.

Adicionalmente, alrededor de las fechas del festival se realizarán diversas actividades para diferentes públicos, con variados enfoques y temáticas, que van en línea con la misión del Idartes de fortalecer el sector musical, tanto desde sus agentes como desde el público. De esta manera, personalidades de la industria musical compartirán sus conocimientos relacionados con temas como regalías, circulación de artistas en América Latina o periodismo musical y el público podrá disfrutar de Bogotá como escenario de charlas con los artistas de Rock al Parque sobre ska bogotano, punk en español y diseño y música, entre otros temas.

Dentro de las jornadas habrá un taller de composición con Ilegales de España, y una muestra de cine, que incluye el documental de esta agrupación Mi vida con las hormigas y la proyección de otras producciones cinematográficas relacionadas con el mundo de la música. Todas las actividades tienen entrada libre, algunas con previa inscripción, y se pueden consultar sus detalles en www.rockalparque.gov.co

Imagen: Captura rockalparque.gov.co.

La música, de vuelta en el parque

Con este regreso, la ciudadanía podrá vivir conciertos de clásicos del rock en español como Bersuit Vergarabat, La Maldita Vecindad y los hijos del 5º Patio, Catupecu Machu, Christina Rosenvinge y Lucybell, y de legendarios grupos colombianos como 1280 almas, I.R.A., Krönös, Peste Mutantex y Masacre, además de otros de larga trayectoria como Blasfemia, Nepentes, Herejía o K-Rroña, De Bruces a mí, Dafne Marahúnta, Rá La Culebra y Salidos de la Cripta, y por primera vez, la agrupación de los miembros originales de Kraken, Titán.

También, debutarán en el festival agrupaciones de renombre como Bajofondo y Love of Lesbian, y de gran reconocimiento como Las Ultrasónicas de México, Ilegales de España o Scalene de Brasil, además de otras con carreras consolidadas y múltiples giras internacionales como Sekta core!

Igualmente, el festival presentará algunos de los grupos que lideran la movida alternativa de la capital como Oh’laville, The Kitsch o Los Niños Telepáticos y propuestas como Andrés Guerrero y las luces, Balthvs, El Alcalde Morcilla, Buha 2030, Hello Yak, Boca de Serpiente, Sharon Tate y sus invitados y Yooko, además de otras que poco a poco se dan a conocer en Bogotá como Las Tres Piedras de Pasto o Frank’s White Canvas de Chile, Airbag de Argentina y Cuatro Pesos de propina de Uruguay.

El metal, componente esencial de Rock al Parque este año tendrá su espacio con Watain, Asagraum, Vitam Et Mortem, Batushka, Frantic Amber, The Scum, Crypta, Epica, Ynuk, Evile, Pressive, Ursus, Total Death, The Warning y Destroy, que se presenta con el apoyo de Radiónica, acompañado de otros sonidos fuertes como el hardcore de Billy the kid, Control HC y N.O.F.E., además de los grupos de punk Discharge, Desakato, Rattus Rattus y Sin Pudor, que se suman a los clásicos nacionales de este género.

Para quienes buscan experiencias musicales diferentes están los sonidos únicos de El Columpio Asesino, Enjambre, San Pascualito Rey, Lucio Feuillet y el show intenso de Elis Paprika and the Black Pilgrims, en contraste con puestas en escena para una audiencia más amplia como Okills, Cielito Drive, Las Ligas menores, Francisca Valenzuela, Lao Ra y las estrellas Ximena Sariñana y Miranda!, que repite en Rock al Parque.

Las propuestas que invitan al baile de esta edición serán Afrolegends, que se presentará con el apoyo de Amazon Music Colombia, Kumbia Queers y MNKYBSNSS, sin dejar por fuera el ska y el reggae con Asuntos Pendientes y lo ancestral con La Tribu.

En cuanto a las propuestas vanguardistas, para los exploradores de la música y el arte del futuro, asiduos asistentes al festival, esta vez Rock al Parque está Afrotronix, Las Añez, Catnapp, Dat García de Argentina, HO99O9, Iphaze y VVV [TRIPPIN’YOU].

“Tenemos 87 agrupaciones musicales, 87 oportunidades para disfrutar de la música que nos gusta y para descubrir nuestros próximos grupos favoritos y esperamos a los habitantes de la ciudad y de otros lugares a volver a Rock al Parque, el festival de Bogotá”, concluyó Galeano.

