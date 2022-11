Ocho de cada 10 mujeres han sufrido de acoso sexual en Bogotá asegura la Veeduría Distrital

(Foto: pixabay)

En un informe titulado ¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá D.C.?, la Veeduría Distrital reveló que 8 de cada 10 han tenido que sufrir algún tipo de acoso o abuso sexual en la ciudad, principalmente en entornos callejeros y en el transporte público.

Las encuestas se realizaron a 3.089 mujeres mayores de 14 años entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022, con el fin de tener una idea de la percepción y vivencias de la población femenina en los espacios urbanos.

El informe dice también que 7 de cada 10 mujeres siente temor de sufrir acoso o algún tipo de ataque sexual en el transporte público.

“Las cifras revelan que, en el rango de edad, que va desde los 18 a 44 años, es donde se concentra la mayor proporción de mujeres que han vivido al menos uno o varios de los actos de acoso en los últimos doce meses”, dice la Veeduría.

Según el informe, los lugares más inseguros para transitar para las mujeres son las calles oscuras, los lotes baldíos, las zonas con gran cantidad de desechos, las calles en mal estado, las calles en construcción y los puentes peatonales. En cuanto al transporte público, los lugares más peligrosos son algunos paraderos del sistema Transmilenio y los buses del Sitp.

Otro dato que agrega la Veeduría es que el 89,3 % de las encuestadas dijo no haber denunciado los abusos sufridos, por lo que se pudo inferir que puede haber un subregistro de casos, así como desconfianza en las entidades judiciales. Además de todo, el 62,8 % dijo no conocer los canales para hacer las respectivas denuncias y 9 de cada 10 víctimas nunca denunciaron los abusos por no saber cómo hacerlo.

“Se puede inferir que, existe un subregistro de estos hechos en las cifras oficiales, además de sugerir la relativa inoperancia de los canales de denuncia, y la deficiencia en la información institucional al respecto”, dice la Veeduría.

Además, se pudo encontrar que el 72 % de las mujeres encuestadas no encuentra confiables o accesibles los canales institucionales para denunciar los casos de abuso o acoso sexual.

“La modalidad del ejercicio del acoso sexual callejero es mayoritariamente discontinua y puntual, producto de un sujeto perpetrador desconocido. Es por ello que es urgente su tipificación como delito, así como precisar la ruta de atención a quienes sufren de esta violencia de género”, dijo la veedora distrital, Viviana Barberena Nisimblat.

Este informe se conoce tan solo un día después de que una joven bogotana identificada como Hilary Castro, de 17 años de edad, utilizara sus redes sociales para denunciar lo que le ocurrió el pasado lunes 31 de octubre, cuando se celebraba la tradicional fiesta de Halloween.

“El día de ayer fui víctima de abuso en la estación de Trasmilenio la Castellena. No había ni un solo celador o policía cerca. Hoy al interponer la denuncia solo recibí todo un proceso totalmente revictimisante y simplemente me queda volver el día de mañana a seguir con este proceso. Hago esto público porque no quiero que esto le vuelva a suceder a otra mujer y hacer un llamado a la alcaldía de que tan seguro es esta mierda de transporte público”, escribió en una publicación en Instagram.

En el video que publicó en sus redes sociales, aseguró que los hechos ocurrieron en la noche del 31, cuando se bajó en la estación La Castellana y un sujeto la abordó.

“Iba en a ruta B12 y me bajé en estación de La Castellana. Vi que un señor se bajó en la misma estación y empezó a mirar para todos los lados, procede a sacar algo de la maleta. Yo lo único que hice fue intentar caminar más rápido porque era una estación totalmente vacía, donde no había un solo policía, un solo celador”, relató.

“Yo entro totalmente en shock y no puedo responder a nada, quedo sumamente pasmada con lo que está pasando y este hombre procede a sacarme de la estación. Me bajó de la estación a punta de amenazas, me llevó hasta detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó a hacer actos sexuales”.

