Jorge Enrique Robledo calificó de “irresponsables” a la bancada de Gobierno y al ministro de Hacienda por la reforma tributaria

El día ayer 2 de noviembre luego de cerca 14 horas de discusión continua, el proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso de la República fue aprobado en el Senado. La Cámara continuará la votación el jueves para así terminar de definir una de las propuestas más polémicas del presidente Petro con la que se planea actualmente recolectar cerca de 20 billones de pesos para inversión social.

Al respecto se pronunció uno de los políticos que ha sido constante detractor del jefe de Estado, el exsenador y ex-precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo mencionó que es una irresponsabilidad lo que se está llevando a cabo por parte del Congreso y del ministerio de Hacienda encabezado por Antonio Ocampo.

“Colombia puede ser el único país del mundo donde el Congreso aprueba una reforma tributaria en la que no se sabe qué están votando, porque no se han publicado los montos de los distintos impuestos Es evidente la irresponsabilidad de los partidarios del gobierno y del ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

De igual manera resaltó que es necesario saber en totalidad y completo detalle los elementos que serán gravados por parte de la tributaria: “Les aumento a la cartera de Hacienda y a los petristas en el Congreso mi exigencia, que es la de los colombianos y la que respalda la ley, para que publiquen, con todo detalle, cada impuesto que se aprobó ayer, única manera de evaluar lo que pasó. Pésima señal manda su conducta”.

Aunque el exintegrante del Polo Democrático Alternativo resaltó positivamente el impuesto del 40% para confecciones y textiles importados que planea poner el Gobierno Nacional, de igual forma mediante su cuenta oficial de Twitter trinó Robledo.

“Felicitaciones a los directivos de la Cámara de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines y a los confeccionistas porque con su reclamo democrático lograron que el gobierno se proponga subir los aranceles a los países con los que Colombia no tiene TLC, favoreciendo la producción y el trabajo nacionales”.

Pero este no es el único reclamo que ha protagonizado el exsenador y ex-precandidato presidencial. Robledo ha sido desde el anuncio de la candidatura de Gustavo Petro como jefe de Estado uno de los principales detractores al líder del Pacto Histórico, una situación que ha demostrado desde que se posesionó el pasado 7 de agosto Petro, desde entonces ha sido blanco de críticas principalmente por el planteamiento de temas energéticos y de exploración de hidrocarburos.

Pero no solamente por parte de Robledo, varios empresarios y políticos de oposición e incluso de bancada han mirado con detenimiento el deseo de Gustavo Petro de hacer un bloque anti-petróleo. Precisamente al nuevo presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a la revista TIME sobre la propuesta del mandatario colombiano que es irreal.

Mira, Petro tiene derecho a proponer lo que quiera. Pero, en el caso de Brasil, esto no es real. En el caso del mundo, no es real. Todavía necesitamos petróleo por un tiempo, no puedes simplemente...”.

Pues la respuesta no paso por alto, especialmente para Jorge Robledo que vio la oportunidad de criticar al presidente colombiano “Otra muestra de la soledad tan sola que acompaña a Gustavo Petro en su demagogia ambientalista contra el interés de Colombia”.

