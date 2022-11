Por caso Hidroituango citaron a control político al gerente de EPM, pero el funcionario no asistió

Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

El martes 1 de noviembre el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, estaba citado a un debate de control político en la Asamblea departamental de Antioquia, convocada por el diputado de oposición Luis Peláez Jaramillo, del partido Dignidad, para discutir acerca del megaproyecto de Hidroituango, el cual afronta una carrera contra el tiempo para poner en funcionamiento sus primeras turbinas antes del 30 de noviembre y no incurrir así en una millonaria multa ante la Creg.

Sin embargo, Carrillo no asistió, causando gran malestar entre quienes lo citaron al debate, que desde antes ya habían denunciado que EPM no respondió a 100 preguntas que hicieron sobre Hidroituango. El gerente de la compañía envió una carta justificando su ausencia y de paso cuestionando la competencia de la Asamblea Departamental para someterlo a un juicio de control político.

“Me permito manifestarles que siendo EPM una entidad descentralizada del Distrito de Medellín y no una del Departamento, no se encuentra dentro de los supuestos previstos para el ejercicio de control político por parte de la Asamblea (...). En consecuencia, no es posible nuestra asistencia a la sesión convocada”, se lee en la misiva.

Esta respuesta no fue bien recibida por Peláez, que manifestó a través de su cuenta de Twitter: “El gerente Carrillo dice que la Asamblea no tiene competencia, mientras municipios, departamento y país viven zozobra por su vida y soberanía energética. Respeten a la ciudadanía. ¡Respondan!”. Además, aseguró que la ausencia del gerente será reportada ante la Procuraduría General de la Nación

Por su parte, Verónica Arango, diputada del Centro Democrático, cuestionó que la empresa no haya mandado a ningún representante, como lo hizo en abril, cuando envió a William Giraldo Jiménez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía.

“Hoy no hace presencia EPM. Esperamos que en la próxima sesión de control político sí lo haga. Qué falta de respeto por falta del gerente Carrillo. Ya son varias veces las que no ha hecho presencia; que no les da la cara a los socios mayoritarios del proyecto”, expresó Arango.

Pero Carrillo no fue el único que dejó plantados a los diputados antioqueños. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) también estuvieron citadas al debate y no asistieron; la Gobernación del departamento sí asistió, siendo representada por Javier Darío Toro, gerente de la sociedad Ituango, que se unió al llamado del gobernador Aníbal Gaviria al Gobierno Nacional para que amplíe el plazo para encender las primeras turbinas de la hidroeléctrica.

El gerente también manifestó que EPM no informó acerca de la adjudicación de las turbinas 3 y 4 a la firma Schrader Camargo S.A.S., que está asociada con una empresa china que está pujando por la adjudicación de las fases finales del megaproyecto. Antes, el encargado era el consorcio CCC Ituango. Según Toro, se ha enterado de las decisiones de la compañía a través de terceros.

EPM indicó que esta adjudicación se realizó luego de que CCC Ituango (conformado por Camargo Correa Infra, Coninsa y Conconcreto) anunciara que no seguiría en frente de la obra después del 30 de noviembre, “al declinar la solicitud de EPM de dar continuidad al mismo bajo el esquema de precios unitarios para la terminación de la primera etapa del proyecto”, dijo la compañía.

Sin embargo, el consorcio no se ha pronunciado al respecto, y lo que han dicho algunos diputados es que las razones entregadas por EPM “no convencen”. Por otra parte, manifiestan su preocupación por lo que ocurrirá con Hidroituango y si en realidad se garantizará la seguridad de las comunidades aledañas al río Cauca.

