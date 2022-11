Alias 19 lloró tras conocer su condena pero no se arrepiente: “Más vándalo es el Gobierno”

Sergio Andrés Pastor González, conocido como alias '19', lloró tras condena a más de 14 años de prisión por tortura y vandalismo. Foto: Fiscalía.

Mucho ha dado de qué hablar la condena de 14 años y seis meses a la que fue penado Sergio Andrés Pastor González, alias 19, de la llamada Primera Línea y tampoco ha pasado desapercibida la reacción del individuo tras conocer los años que pasará tras la cárcel sindicado de tortura y concierto para delinquir.

Luego de que la Fiscalía General de la Nación comunicó que uno de los dirigentes de las protestas del Paro Nacional en 2021 estaría en prisión por más de una década, este rompió en llanto. Además, arremetió contra el Gobierno nacional y defendió su nombre y el de sus colegas Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez, que también fueron condenados este martes 1 de noviembre.

“Aunque digan lo que digan y quieran tacharnos como terroristas y vándalos, más vándalo es el gobierno (…) Lo que realmente hicimos nosotros fue un movimiento nacional, un cambio nacional”, señaló alias 19.

Alias 19 es acusado de varios crímenes por la Fiscalía General de la Nación

Así mismo, aseguró sentirse orgulloso de las reprochables actuaciones delincuenciales que cometió en 2021 en el llamado ‘Portal Resistencia’, en el que junto a otros manifestantes se apoderaron del portal de Transmilenio Américas y realizaron múltiples crímenes contra la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y algunos civiles.

“Este Estado judicial mediocre, solo les puedo decir que no sirven para nada. Me siento orgulloso de las cosas buenas que hice, me siento orgulloso de la persona que soy, me siento orgulloso de los pelados que salieron a la calle inconformes de este puto Estado”, expresó el hoy condenado, de 31 años de edad.

Además, luego de conocerse que dirigentes de la Primera Línea habrían amenazado al juez del caso, alias 19 arremetió contra varios medios de comunicación del país y aseguró que él no cometió ese delito. Es más, retó a la prensa a que demostraran las acusaciones en ese nuevo presunto delito.

“Solo les digo una cosa a El Tiempo, a Caracol, a todos estos perros ficticios que yo no amenacé al juez como lo están diciendo por redes sociales, no amenacé a nadie, pruébeme que lo hice”, indicó el hombre.

Capturan a ‘alias 19’, presunto integrante de la ‘Primera línea’ del grupo ‘Resistencia Portal Américas’. Foto: FGN

Sin embargo, las polémicas declaraciones de alias 19 no son lo único que ha dado de qué hablar. Varios integrantes de la llamada Primera Línea se solidarizaron con su colega, a quien la Fiscalía encontró culpable de los dos delitos que lo privarán de la libertad por varios años.

Desde las afueras del juzgado donde se tomó el fallo, uno de los miembros de ese grupo de resistencia popular le pidió perdón al criminal y aseguró que, aunque esté en la cárcel, seguirá contando con el apoyo de ellos.

“Perdón nada, perdónanos a nosotros por defraudarlo y dejarlo solo, huevón, perdóneme realmente por dejarlo solo, porque me duele resto esta decisión y con toda, porque como le dije al principio, simplemente es un obstáculo y vamos a seguir guerreando por usted, aquí estamos guerrero y siempre vamos a estar apoyando sus ideales”, expresó un presunto integrante de la Primera Línea.

Cabe recordar que uno de los actos violentos más graves que cometió alias 19, en complicidad de otras personas, es el de atar, golpear y torturar a dos ciudadanos que no tendrían nada que ver con las protestas. De acuerdo con lo que han mencionado las autoridades, los hechos ocurrieron el 4 de junio del año pasado en un parque cercano a la Avenida Ciudad de Cali con Calle 13. Allí, alias 19 y otras personas interceptaron a dos personas a quienes señalaban de pertenecer a la Policía Nacional, aunque según dicen las autoridades se trataban de dos ciudadanos del común.

SEGUIR LEYENDO: