María Fernanda Cabal aseguró que por rechazar la tributaria y exigir justicia son llamados de “extrema derecha”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se refirió a la oposición al gobierno de Petro. Foto: Colprensa

El gobierno de Gustavo Petro ha sido uno de los más cuestionados y criticados de los últimos años, incluso en cerca de tres meses al mando del país ya se han realizado tres marchas en contra de su gestión. La senadora María Fernanda Cabal es considerada una de las líderes de la oposición y en varias oportunidades ha dejado en claro su posición con respecto al jefe de Estado y los partidos de gobierno.

La llegada de Petro a la presidencia significó un enorme cambio en el rumbo político del país ya que por primera vez un jefe de estado de un movimiento de izquierda logró imponerse en las urnas. Por esta razón aquellos que solían ser partidos de gobierno pasaron a formar la oposición. Los miembros del Centro Democrático han advertido en varias ocasiones las consecuencias negativas de algunas de las acciones del gobierno Petro y el impacto de algunas de sus reformas en ciertos sectores de la sociedad.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, ha señalado en reiteradas oportunidades su inconformismo con el gobierno de Gustavo Petro y recientemente afirmó que, “Nuestro extremo es la coherencia, no nos importa la rotulación inversa de los izquierdópatas y vamos a defender nuestra libertad, la libertad de Colombia”.

“En Colombia, como en otros países del mundo, la izquierda utiliza la inversión revolucionaria para culparnos de lo que ellos son y hacen. Si defendemos la vida y exigimos derecho para los seres humanos que están por nacer nos dicen ‘extrema derecha’. Si rechazamos la reforma tributaria que encarecerá los productos de la canasta familiar somos ‘extrema derecha’”, afirmó la senadora.

La congresista del Centro Democrático explicó que, “si protegemos al empresariado que es el que produce la riqueza y genera empleos somos llamados, ‘extrema derecha’, si exigimos que la justicia actúe y no haya indultos ni amnistias para los criminales, somos ‘extrema derecha’, si rechazamos las ficciones de la ministra de Minas que quiere acabar con la minería, somos ‘extrema derecha’, si defendemos a la fuerza pública somo ‘extrema derecha’. No es extrema derecha y aunque no nos importe que nos rotule la verdad es que somos de extrema coherencia, la que no tiene la izquierda”.

María Fernanda Cabal está en contra de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, así como de la reforma política que llevaría a la implementación de la política de la Paz total, algo que ella considera que podría llevar a que muchos de los actos delictivos de algunos criminales terminen en la impunidad. “El premio al mejor disfraz debería ser para los socialistas que se disfrazan de pacifistas y para la impunidad disfrazada de paz”.

Hace algunos días la senadora se refirió al proyecto de ley de la Paz total y aseguró que, “¿No pues que las FARC no existían? Ahora el terrorista ‘Iván Márquez’ podrá estar tranquilo, no habrá extradición para él y los otros criminales, que están de acuerdo con la farsa de la “paz total (...) El capricho de indultar criminales con la excusa de la “paz total” sería una política de paz del Estado, para obligar a todos los gobiernos a cumplirle a los bandidos”.

