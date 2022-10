Cuál es el estado de salud de Yanfry: el niño que se hizo famoso en redes sociales podría participar en un reality

El pequeño Yanfry ha tenido varias complicaciones de salud desde que nació, sin embargo, ha podido superar los duros momentos. Foto: Cortesía

Yanfry es una de las grandes personalidades colombianas, ya que a su corta edad se robó el corazón de las personas con sus videos virales y sus recientes comerciales de televisión. El pequeño ha pasado por algunas dificultades de salud desde que nació, sin embargo, el cuidado médico y el optimismo le han permitido sobre llevar estas situaciones tan complicadas a su corta edad.

Han pasado algunos meses desde que los colombianos vieron por primera vez a Yanfry Emanuel caminar “como un hombre” junto a su tío. Este video se volvió viral en poco tiempo y los usuarios de las redes sociales se dejaron llevar por la ternura del pequeño que imitaba a un adulto. Luego de esto transcurrió un buen tiempo para que el niño volviera a aparecer, esta vez en un comercial.

Una marcha de chocolates decidió que Yanfry fuera parte de su publicidad, esta vez como un “hombre mayor” que tenía un día bastante atareado y agitado por las responsabilidades diarias. Luego de que el comercial saliera al aire, el pequeño fue tendencia en las redes sociales, ya que muchos se preguntaban por él ya que no había subido contenido en un buen tiempo.

Lo que muchas personas no saben es que Yanfry, quien es oriundo de Istmina, Chocó, ha tenido que pasar por momentos muy complicados de salud. El pequeño padece de hipotiroidismo, un trastorno en el que la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de hormonas cruciales, algo que afecta su desarrollo y crecimiento. Es importante señalar que si esta no es tratada a tiempo puede causar otras complicaciones de salud como obesidad, dolor de las articulaciones, infertilidad o podría padecer una enfermedad cardiaca.

De acuerdo con el padre de Yanfry, Jean Carlos Díaz, el pequeño fue internado en el hospital tras un día de haber nacido debido a que tuvo una baja de azúcar, luego cuando tuvo 10 meses tuvo una recaída donde nuevamente tuvo que ser atendido por los profesionales que determinaron que tuvo una nueva baja de azúcar. Esta fue una de las razones que llevaron a que fuera vinculado en una EPS, para que sus atenciones fueran mucho más oportuna.

“Cuando Yanfry tenía nueve meses, no toleraba ningún alimento. Aunque comiera muy poquito, siempre intentaba vomitar. Por eso estaba muy delgado y debimos internarlo en esa clínica por 45 días. La atención fue magnífica”, afirmó el padre del menor luego de que fuera atendido en la EPS Coosalud. En este lugar pudo tratar su hipotiroidismo

Según sus familiares el pequeño debe tomar varios medicamentos, algunos que se suelen “escasear”, sin embargo, son optimistas ya que cada tres meses tiene control y en una de estas primeras citas pudieron determinar que la dosis que fue prescrita debía ser más alta, pero esperan que una vez empiece a crecer de manera regular, se debía suspender el medicamento. Con respecto al del azúcar, sí podría ser permanente.

El pequeño podría ser el nuevo participante de un reality show. Foto: Colprensa

¿Yanfry en un reality show?

El pequeño Yanfry ha tenido algunos días muy movidos y su reciente aparición en la promoción de un reality show del canal HBO Max emocionó a las personas. Se trata del reality culinario Bake Off Celebrity Colombia, en el que participan varias celebridades colombianas como Yaneth Waldman, Carlos Vargas, María Luisa Calle y Martina la Peligrosa.

En el video que se publicó en las diferentes redes sociales aparecen varias de las celebridades mencionando algunos postres como el merengón y el brazo de reina. En una de estas imágenes aparece la exciclista profesional, María Luisa Calle, quien se cuestiona en qué lugar está, al lado de ella aparece Yanfry, quien menciona, “esto sí es una María Luisa”, haciendo una referencia a un reconocido tipo de pastel.

Pese a su aparición en el video promocional, aún se desconocen los detalles de la posible participación de Yanfry en el reality, sin embargo, los usuarios de las redes sociales se mostraron muy emocionados por ver al pequeño en el programa.

