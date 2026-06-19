Por la muerte de Yulixa Tolosa en un centro de estética en Bogotá, defensa de la víctima pidió que los responsables sean extraditados desde Venezuela

Yulixa Toloza: abogado defensor de las víctimas pide extracción de los tres responsables de la muerte de la mujer tras practicarse una cirugía estética - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El abogado que representa a la familia de Yulixa Toloza, mujer que falleció luego de practicarse una cirugía estética al sur de Bogotá el 13 de mayo, pidió que se activen de inmediato los mecanismos para llevar ante la justicia a tres presuntos responsables que permanecen en Venezuela.

En diálogo con City Tv, Juan Camilo Caicedo sostuvo que se debe tramitar su extradición a Colombia para que enfrenten un proceso penal y advirtió que el caso no puede quedar sin sanción.

PUBLICIDAD

“Se le ha solicitado a la Fiscalía que presente su carta rogatoria, haga la solicitud de extradición de estos tres ciudadanos para que mientras estos trámites avancen, el caso en Colombia pueda llegar a la verdad de manera rápida, que este caso en Colombia no se vaya a quedar en la impunidad”, afirmó.

Los detenidos enfrentarán cargos por desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro y destrucción de pruebas, de acuerdo con la Fiscalía colombiana - crédito SIP Portuguesa

El representante de las víctimas indicó que por lo que se conoce hasta ahora, las conductas atribuidas a esos tres señalados encajarían en “desaparición forzada” y también en “homicidio doloso eventual”. En la misma intervención, señaló que le pidió a la Fiscalía que solicite una audiencia de formulación de imputación mientras avanzan los trámites internacionales.

PUBLICIDAD

En otra parte de la entrevista el abogado dijo que hay un cuarto posible implicado, de nacionalidad cubana, y que solicitó medidas judiciales para ubicarlo. “Se sabe que hay un cuarto sujeto, un presunto ciudadano cubano, y se le ha solicitado a la Fiscalía que, en la medida de las posibilidades y tan pronto como sea posible, solicite orden de captura y dé con el paradero de este ciudadano para que responda ante la justicia”, afirmó.

El togado también expresó preocupación por versiones que han circulado sobre la cantidad de procedimientos que habrían realizado los presuntos responsables antes del caso de Toloza. “Han trascendido versiones según las cuales estos médicos, ya habían realizado entre 500 y 600 cirugías”, dijo.

PUBLICIDAD

Este tablero de investigación detalla las conexiones clave entre sospechosos y evidencias, incluyendo el vehículo UCO-340 en el caso de Yulixa Toloza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó en City Tv, ese dato abre interrogantes sobre el control a establecimientos donde se realizan estos procedimientos en Bogotá. “Nace una preocupación y es la vigilancia que el distrito de Bogotá, en cabeza de su Secretaría de Salud, está realizando a establecimientos donde se están realizando estas cirugías, poniendo en peligro a los pacientes y no dando las garantías de información suficientes”.

Detalles de la necropsia de Yulixa Toloza

El informe de Medicina Legal, citado por La FM, detalló que la mujer de 52 años presentaba fracturas en los arcos costales, al menos 11 heridas con arma blanca y lesiones internas graves. Tras una liposucción en abdomen y espalda, la necropsia reveló múltiples fracturas, traumas profundos en tejidos blandos y complicaciones médicas severas.

PUBLICIDAD

Las autoridades forenses documentaron fracturas en los arcos costales izquierdos del segundo al octavo y derechos del segundo al séptimo, en la parte anterior del tórax, además de hematomas extensos en el tejido graso del dorso y lesiones profundas en la región lumbar. El informe también registró hematomas paravertebrales a ambos lados y lesiones hemorrágicas en los músculos del cuello, lo que sugiere trauma en esa zona.

Nuevo testimonio expone carencias de higiene y acreditación en la clínica relacionada con Yulixa Toloza - crédito @diegoariasf1/TikTok

De acuerdo con los resultados de la necropsia, la víctima presentaba al menos 11 heridas con arma blanca, de las cuales cuatro estaban localizadas en la parte anterior y siete en la posterior del cuerpo. Las lesiones abarcaron abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, glúteos y zona sacra. El dictamen subrayó que estas heridas iban acompañadas de daños internos y sangrado bajo la piel, sin penetración de las cavidades torácica o abdominal.

PUBLICIDAD

Tras la intervención estética, Yulixa Toloza sufrió una extensa ‘disección hemorrágica’ que se extendió desde el cuello hasta la región glútea. Esta condición se caracteriza por la separación de tejidos y grasa bajo la piel junto a una considerable hemorragia, lo que agravó su estado clínico.