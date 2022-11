45 % de las muertes de menores de 5 años en Bogotá son por desnutrición

Esta problemática se da por factores como situaciones de hambruna, emergencias y la escasez de alimentos. Foto archivo Infobae

El concejal Armando Gutiérrez dio a conocer a través de la página del Concejo de Bogotá que en Colombia los bajos ingresos económicos de los hogares se constituyen como un factor determinante de la mortalidad por causas de la desnutrición, y eso se evidencia en las comunidades más pobres donde existe un bajo acceso de agua potable, barreras de acceso a los servicios de salud y necesidades básicas insatisfechas.

Así pues, para Gutiérrez esta problemática se da por factores como situaciones de hambruna, emergencias y la escasez de alimentos; pero en otros casos, son las infecciones repetitivas en la infancia, la diarrea asociada a un ambiente insalubre, prácticas inadecuadas de alimentación y falta de recursos, los causantes de la muerte por desnutrición de estos niños.

Durante un debate sobre la crisis humanitaria de venezolanos en Bogotá, el concejal señaló las preocupantes cifras de pobreza monetaria y multidimensional de esta población, que viven en condiciones de hacinamiento, no tienen afiliación a salud, no trabajan o tienen empleos informales y muchas veces no pueden consumir las tres comidas diarias por falta de recursos.

“La población de primera infancia migrante venezolana está en una grave condición de inseguridad alimentaria y nutricional por las difíciles condiciones socioeconómicas de sus hogares y también por la falta de acceso a servicios institucionales. Puesto que la mayor parte está en calidad de irregular y no tiene afiliación a salud, pueden haber elevados niveles de subregistro”, agregó Gutiérrez.

Por otro parte, el concejal añadió que en general los niños y las niñas con desnutrición aguda tienen mayor riesgo de enfermar y morir por causas prevenibles si los episodios son recurrentes o se prolongan en el tiempo, entre el 30 y 50 % de niños que presentan esta condición de salud alimenticia al momento de ingresar a los hospitales fallecen durante el tratamiento; mientras que si el tratamiento es adecuado, podría disminuirse la letalidad a menos del 5 %.

El concejal Armando Gutiérrez compartió esta infografía con el fin de hacer un manejo integral sobre esta problemática. Foto vía: Concejo de Bogotá

Según el Observatorio Salud Data, el 45 % de las muertes en menores de 5 años en la ciudad capital se debe a la desnutrición, el comportamiento de la afección en este grupo etario estaba presentado un descenso desde 2016.

Gutiérrez comentó que es indispensable que los servicios de salud no solamente brinde el tratamiento médico, sino que enseñe a los cuidadores cuáles son los signos de alarma para acudir de inmediato al centro médico y cómo debe ser una adecuada alimentación.

“La efectividad del tratamiento depende de aplicar unos criterios rigurosos para determinar si los casos pueden ser tratados en su hogar o a nivel intrahospitalario. El manejo debe ser integral como se muestra en la ilustración”, agregó.

El concejal afirmó que muchas entidades aseguradoras en el país no conocen la Resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud, en la que se dictan lineamientos para el adecuado diagnóstico y tratamiento de desnutrición en menores de 5 años. Por lo cual, no se ha llevado a cabo la implementación de acciones para fortalecer y capacitar al personal de salud en la prevención y atención de este problema, asegura la Defensoría del Pueblo.

“La Procuraduría por su parte ha instado a incluir esta problemática en la agenda pública para buscar soluciones y que estas mortalidades no se sigan presentando. Solicita una respuesta institucional urgente y coordinada protegiendo a la población infantil, la más afectada por este flagelo, evitando que siga siendo vulnerable a enfermedades absolutamente prevenibles”, agregó el concejal por el Partido Liberal.

Finalmente, Gutiérrez recalcó que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un día de alimentación saludable cuesta alrededor de res dólares por persona. Asimismo, concluyó que uno de cada cuatro colombianos no tiene los recursos económicos para cubrir esta dieta, “el reto es contar con un sistema agroalimentario que proporcione alimentos ricos en nutrientes a un menor costo y dietas saludables asequibles para todos”.

