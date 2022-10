“Los cambios tienen sus ritmos y sus tiempos cuando vienen desde el Estado, no podremos hacer todo en cuatro años”: David Racero

David Racero Foto: Colprensa-Mariano Vimos

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, habló sobre la gestión de los primeros meses del presidente Gustavo Petro, además explicó las pretensiones que tiene la bancada del Pacto Histórico en cuanto a proyectos políticos.

De igual manera, el alto funcionario contó primeramente el balance que tiene durante sus primeros días al frente de la Cámara, “constantemente estamos rindiendo cuentas de lo que estamos haciendo. La semana pasada hice un video de mis primeros tres meses y creo que hemos hecho una muy buena gestión con más de 25 proyectos aprobados. Estamos mostrando que es posible ser presidente de esta corporación haciéndolo de manera diferente, respetando la oposición, dándoles la palabra, no apagando los micrófonos”, afirmó para la revista Semana.

En cuánto a las promesas de Gustavo Petro que hizo durante su campaña, el líder del Senado expresó que no se trata de perdedores. “He aprendido del presidente Petro que los consensos y el diálogo son posibles. El proyecto de Gustavo Petro dejó de ser de izquierda, es un proyecto de país, y el mejor ejemplo es que él se ha reunido con Álvaro Uribe Vélez. Eso es hacer país y creo en eso, esto no es con imposiciones y Gustavo Petro es un gran líder”, indicó para el diario mencionado.

Por otra parte, David Racero se hizo referencia a las personas que depositaron su confianza en el Presidente de la República, pero que sienten que no ha llegado a su expectativa: “Gobernar significa saber administrar, los cambios urgentes no ocurren de la noche a la mañana. El Estado tiene sus tiempos, a veces incomprensibles para el ciudadano, pero son importantes para evitar temas de corrupción”.

“Los cambios tienen sus ritmos y sus tiempos cuando vienen desde el Estado, no podremos hacer todo en cuatro años, debemos tener más de cuatro años para que los cambios sean sostenibles, por eso es que hablamos nosotros en el Pacto Histórico de la necesidad de más de cuatro años. Aclaro, como proyecto político, no es que Gustavo Petro se quede más de cuatro años”, agregó.

“Quisiera que la próxima semana sea el debate y la aprobación, el texto final no tendrá muchos cambios. Esta reforma tributaria tal vez es la que más se ha discutido en el país. Se ha discutido en todo lado, con los gremios, sectores económicos, políticos, sociales y en los medios de comunicación. Será una reforma tributaria muy consensuada, el Gobierno ha cedido en muchas cosas, mantiene otras, porque esa es su agenda y tiene que responder ante un electorado que fue el que lo eligió legítimamente”, señaló Racero con respecto a la reforma tributaria.

David Racero respondió a las críticas de Ecopetrol a la reforma tributaria: propuso una mesa de concertación con el Gobierno

Luego de que la empresa Ecopetrol hizo vehementes cuestionamientos a los presidentes del Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, sobre la reforma tributaria y su eventual incidencia negativa en la economía, Racero reaccionó al respecto y les propuso crear una mesa de concertación para mediar al respecto.

En su anuncio, Racero aseguró que tan pronto le llegaron las alertas que envió la petrolera se comunicó con el Gobierno nacional para llegar a acuerdos. Pues tal parece que ese llamado de atención rindió frutos y la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, se mostró optimista en dialogar con la junta directiva de una de las empresas más fructíferas de Colombia.

“Como presidente de la Cámara me comuniqué con la ministra Irene Vélez y está en toda la disposición de una mesa de concertación, de diálogo con Ecopetrol”, anunció el congresista del Pacto Histórico.

