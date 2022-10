José Antonio Ocampo explicó la salida de Carlos Gustavo Cano de la Junta Directiva de Ecopetrol

Hay que recordar que Carlos Gustavo Cano había sido designado para presidir la Junta Directiva de Ecopetrol el pasado jueves 27 de octubre.

Después de la salida de Carlos Gustavo Cano de la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió en defensa de la decisión tomada por la asamblea de la empresa estatal.

Ocampo señaló que el Gobierno nacional, como accionista mayoritario de Ecopetrol, eligió nuevos miembros de junta con las más altas calidades profesionales para fortalecer la principal compañía de Colombia.

En su cuenta de Twitter el jefe de la cartera de Hacienda subrayó:

“La nueva junta directiva de @Ecopetrol_SA, que fue elegida por la asamblea de accionistas, es de las mejores calidades profesionales y cumplirá su trabajo. Como accionista mayoritario, el Gobierno Nacional está comprometido con fortalecer la principal empresa de Colombia”.

Minutos antes de las declaraciones de Ocampo, el presidente de la República, Gustavo Petro, había dicho que la nueva junta directiva está conformada por personas que ya han aumentado el valor de empresas como EEB y ETB, en referencia a Saúl Kattan, el reemplazo de Carlos Gustavo Cano en la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol y que trabajó junto a él en su paso por la alcaldía de Bogotá.

En sus redes sociales, el jefe de Estado se refirió al nuevo presidente de la Junta Directiva:

“Saul Kattan logró subir el valor de ETB de manera sustancial en mi alcaldía. Hoy tiene el reto de dirigir como presidente de la junta directiva y en nombre de la mayoría accionaria, de propiedad pública, el incremento de valor de la empresa más grande de Colombia: Ecopetrol”.

Respecto a la designación de Kattan, así se pronunció José Antonio Ocampo en sus redes sociales: “Celebramos nombramiento de @KattanSaul como Presidente de la Junta Directiva de @Ecopetrol. La decisión corresponde a la propuesta del accionista mayoritario: el Gobierno Nacional. Esta junta de excelencia garantiza que @Ecopetrol siga siendo la principal empresa de Colombia”.

Hay que recordar que Carlos Gustavo Cano había sido designado para presidir la Junta Directiva de Ecopetrol el pasado jueves 27 de octubre. A esto, el ministro agregó que “ayer se anunció prematuramente una decisión y hoy se anunció lo que se había decidido en esa junta, y además, hay que recordar que la junta la preside alguien que haya elegido el gobierno de turno”.

Puntualmente, el funcionario explicó que el lunes 24 de octubre la asamblea había nombrado una nueva junta directiva de Ecopetrol, y que luego esta se reunió entre el jueves 27 y el viernes 28 para llevar a cabo su primera discusión como junta directiva.

Por otra parte, y en entrevista con Colprensa, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, se refirió a la salida de Cano de la petrolera colombiana. “Hay varias cosas que no logro entender. No solo en el caso de Ecopetrol sino de todo el sector minero. Colombia no es ni el gran país minero, ni el gran país petrolero, hasta el punto de que ni siquiera nos invitan a las reuniones internacionales”, puntualizó.

Este mismo viernes, el mandatario colombiano aseguró que como cualquier empresa, la Junta Directiva es la que toma las decisiones de la compañía, en el caso de Ecopetrol es igual, y la mayoría de acciones de la empresa de hidrocarburos pertenecen al Estado”.

“Siempre se respetará el derecho de los accionistas minoritarios. La directriz del presidente de la República para la acción de sus representantes en la nueva junta directiva, es elevar el valor de Ecopetrol”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.

