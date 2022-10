Halloween 2022: SIC ordena retiro de disfraces por peligro de asfixia

Referencias de disfraces que deben ser devueltos por orden de la SIC

Este fin de semana y hasta el lunes 31 de octubre, los niños de Colombia celebrarán la fiesta de Halloween y para ello usarán sus mejores disfraces. Algunos de ellos serán hechos con mucho esfuerzo por toda la familia, mientras que otros padres y madres se inclinarán por comprar un disfraz ya hecho para ahorrar tiempo. No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debe advertir todos los años que no todos los disfraces son seguros. De hecho, puso a circular una lista de disfraces comerciales que no cumplen con los requisitos de seguridad y deberían ser devueltos a las tiendas, las cuales están obligadas a reembolsar el dinero pagado por ellos.

La SIC tiene una serie de especificaciones sobre las máscaras y los disfraces que se consideran seguros para el uso, especialmente para los niños. Por ejemplo, en su etiqueta debe decir que son resistentes al fuego, en caso de que accidentalmente se acerquen a una llama. Además, deben ser ligeros para permitir que la persona disfrazada se mueva con facilidad y deben estar ajustados a la talla: sus piezas —capas, colas, faldones, entre otros— no deben arrastrarse por el suelo para prevenir tropiezos y caídas.

Los accesorios, como espadas, cuchillos o báculos, deben estar fabricados con material blando o flexible: los niños podrían verse tentados a jugar con ellos y, si estos elementos son rígidos, causar daño a otros pequeños. Además, las pelucas, sombreros y barbas deben permitir la visión y la respiración.

Por otro lado, tanto los disfraces como las máscaras deben tener colores brillantes o material reflectivo, de modo que los conductores de vehículos puedan verlos desde lejos y los padres puedan distinguirlos de otros niños con facilidad.

Con respecto a las máscaras, la SIC recomienda que se prefiera pintar la piel de los niños con pigmentos seguros, como las pintucaritas o el maquillaje —evite el uso de témperas o marcadores para papel—, además de hacer una prueba días antes en una parte no visible de la piel para descartar una alergia. Si se usará una máscara superpuesta, esta debe tener orificios a la altura de los ojos y la nariz que sean lo suficientemente grandes para permitir la respiración y la visibilidad completa. Las máscaras a la venta no deberían ser difíciles de retirar ni estar hechas de materiales que se adhieran a la piel del rostro.

Los disfraces retirados

En ese orden de ideas, la SIC llamó la atención a los fabricantes Industrias DT S.A.S. y Morai S.A.S. para que cesaran “la fabricación, importación, distribución, comercialización, ofrecimiento y cualquier puesta a disposición del consumidor” de varias referencias que, en su opinión, representaban un riesgo de seguridad por no cumplir con los estándares descritos antes: sus máscaras obstruyen la vista o la respiración, son difíciles de retirar o están hechos de materiales demasiado rígidos.

Las personas que compraron estos disfraces tienen el deber de no vestir a sus hijos con esas prendas, así como el derecho a devolverlos y recibir un reembolso. La tienda no puede poner requisitos adicionales, como la tirilla de compra. Las siguientes son las referencias de estos disfraces.

D-062 SUPER NINJA 6 SKU 710101

D-062 SUPER NINJA 8 SKU 710102

D-062 SUPER NINJA 10 SKU 710103

D-062 SUPER NINJA 12 SKU 710104

1759- CABALLERO GAMER SKU 4083625

1760. SKULL GAMER 12 SKU 4083625

1760. SKULL GAMER 10 SKU 4083631

1760. SKULL GAMER 14 SKU 4083633

1760. SKULL GAMER 16 SKU 4083635

MKT-0001 SUBZERO 6 SKU 40209212

MKT-0001 SUBZERO 8 SKU 19060596

MKT-0001 SUBZERO 10 SKU 19060597

MKT-0001 SUBZERO 12 SKU 19060598

Uno de los disfraces que deben ser devueltos por orden de la SIC

