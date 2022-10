Faustino Asprilla asegura que no fue vago cuando era jugador, sino “poco profesional”

El delantero colombiano habló con César Augusto Londoño, Juan Felipe Cadavid y Steven Arce sobre su carrera profesional y compartió algunas anécdotas

No importa que hayan pasado 18 años desde su retiro en Estudiantes de La Plata en 2004: Faustino Asprilla sigue siendo, a día de hoy, una figura a la que se le presta atención. El emblemático delantero de la Selección Colombia no teme generar controversia en su actual rol como comentarista de televisión. Además, el ‘Tino’ es un habitual de las entrevistas sea que se le pregunte por su carrera profesional (tan notable como controvertida), o su postura frente a la actualidad de la Selección Colombia, dejando a menudo comentarios que no dejan indiferente a nadie.

Recientemente, Asprilla le concedió una entrevista al canal de Youtube ‘Los 3 hp’ en la que el tulueño habló de todos estos temas con los periodistas César Augusto Londoño, Juan Felipe Cadavid y Steven Arce. Sobre su desempeño como deportista, que incluyó pasos por Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional, Parma de Italia, Newcastle de Inglaterra o Palmeiras de Brasil; reconoció que su carrera futbolística no llegó a ser más brillante por culpa de él mismo.

Eso sí, aclaró que antes que su indisciplina, lo que le cortó su trayectoria profesional fueron las lesiones, aun cuando protagonizó episodios muy controvertidos en su época, como cuando abandonó la concentración de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo de Francia 1998 por diferencias con el entrenador Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez, mismas que estallaron luego del primer partido de la Tricolor en el torneo, ante Rumania.

“Yo no era vago, fui poco profesional. Entrenaba muy bien, pero no era profesional cuando tenía un golpe o una lesión y ahí es en donde se conoce al verdadero profesional”

Durante su carrera, Asprilla sufrió reiteradas lesiones en su rodilla que perjudicaron su rendimiento en el Newcastle y lo fueron mermando poco a poco en su rendimiento. El delantero también admitió que su poca disposición a realizar las terapias como debía jugaron en su contra:

“Las terapias no me gustaban, hubiera sido juicioso en el gimnasio y cuidándome más en la parte física. La terapia es lo peor para un futbolista. Ver a los compañeros entrenando y uno en una camilla, es muy berraco. Yo nunca me vendaba, no me hacía masajes, yo era un jugador totalmente extraño”

La entrevista prosiguió y abordó el tema de los que, a su juicio, eran los mejores futbolistas de la historia de Colombia. El ‘Tino’ no dudó en recalcar que era “lógico” que se inclinaría por los jugadores con los que compartió generación y dos participaciones en la Copa del Mundo. Para matizar su punto, dijo que si bien le gustaría incluir en la Selección Colombia ideal a James Rodríguez y a Falcao García, los descartó justamente por no haber compartido cancha con ellos. Cuando los periodistas le insistieron para que escogiera entre James y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Asprilla fue contundente: “James en la banca”

