Faustino Asprilla criticó el juego de James ante México: “Se le notó la falta de minutos”

'Tino' Asprilla y James Rodríguez.

James Rodríguez sigue siendo de los jugadores más importantes de la Selección Colombia, pero también es de los más mediáticos tanto con el equipo nacional como en los clubes en los que ha estado, por lo que constantemente es nombrado por los analistas deportivos y la prensa en general. Esta vez fue el exjugador colombiano Faustino Asprilla quien tocó el tema James en un programa del Red+ Noticias.

El que fuera uno de los mejores delanteros del país en los años 90, Asprilla, comentó que en el partido contra México al centrocampista cucuteño se le notó el tiempo que lleva sin jugar: “James es un jugador que divide mucho porque venía sin jugar mucho tiempo. Contra Guatemala marcó un gol, que es lo que uno le pide a ellos. Contra México no se vio tan bien porque se jugó ritmo muy elevado y se le notó la falta de minutos. Eso es normal. Que se sienta cansando para un segundo partido. El futuro en la Selección depende él. Está en un club nuevo y si suma minutos estará siempre”, dijo el veterano de la selección.

Vale aclarar que James apenas se incorpora al Olympiacos de Grecia, preveniente del Al Rayyan de Catar, en donde tenía contrato hasta el 2024 el cual fue terminado por mutuo acuerdo entre lados partes para poder quedar como agente libre. Con la escuadra catarí no jugaba desde hacía 6 meses, teniendo apenas 20 minutos de competencia a principios de septiembre.

Asimismo, Asprilla comentó que vio algunos jugadores nuevos con mucha energía y podrían ser de largo aliento en el equipo nacional: “Es muy lindo que la Selección vuelva a ganar, que sepa lo que es marcar goles. Por rendimiento, hubo muchos nuevos que debutaron y que están para quedarse mucho tiempo”.

La selección logró encontrar dos victorias en los dos amistosos, que más allá de ser un espectáculo para el aficionado, resultó ser un gran test de reconocimiento para el director técnico Néstor Lorenzo, pues probó algunos jugadores jóvenes y se encontró con que están en sintonía para buscar los objetivos que se pretenden a futuro.

De eso también dio cuenta Faustino: “Yo creo que los entrenadores alienan los jugadores pensando que todo salga bien... Se esperaba mucho de otros y quedaron en deuda; como hubo otros que no sabíamos cómo iban a reaccionar y lo hicieron bien”.

Finalmente, no dejó de lado el hecho de que en el primer tiempo contra México fueron bastante notables los errores de ataque y defensa por parte del tricolor cafetero, incluso, comentó sobre Luis Díaz y confía en que las estrategias será corregidas: “El primer tiempo en México no se puede jugar así, los laterales no salieron nunca. Se puede corregir la posición de Luis Díaz. No me gusta que él baje hasta nuestra área. Él debe acompañar a los de la mirad. Lorenzo sabe todo y va a cambiar eso de acá en adelante”, dijo en calidad de panelista deportivo del canal Red + Noticias.

