Aumentaron los robos en supermercados en Colombia: estudio de Fenalco revela cuáles son las causas

Durante la más reciente versión del evento Góndola, que se realizó en Cartagena, Fenalco dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Mermas realizado por la firma consultora We Team, con el apoyo de Sensormatic.

El informe, que tiene las cifras del año completo 2021, señala que durante este periodo los supermercados del país perdieron más de 122 mil millones de pesos, solo producto de robos internos y externos, sin contar la merma operativa total, que se compone, entre otras variables, por desperdicios de los productos, averías, vencimientos y errores administrativos.

“Durante el año anterior el 20 % de la merma (disminución del inventario) en almacenes y supermercados del país obedeció a la modalidad de robo. Unos 35 mil millones corresponden a robos cometidos por funcionarios o empleados y 87 mil millones pertenecen a robo externo. Cabe mencionar que en las dos modalidades hay participación de bandas dedicadas a este flagelo, aunque se observó un incremento en el índice de percepción de casos de robo por necesidad, después de la dura situación en pandemia”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

En el periodo enero- diciembre de 2021 se registraron 34.150 casos de robo en grandes superficies, un incremento del 6 % frente al 2020. Este aumento, según el informe de Mermas, como consecuencia en gran medida, a una mayor apertura al público, luego de las restricciones por cuenta del Covid-19.

Incrementaron los casos en la Costa Atlántica, Pacífica, Centro del país y Occidente. Solo se registró una leve disminución en el Oriente Colombiano.

El top 15 de los productos más robados tiene variedad de productos. La lista la componen, golosinas en minigóndolas, atún y enlatados, gaseosas, licores, productos cárnicos, carnes frías, granos (lentejas - arroz), leches, artículos de aseo personal, digitales, como artículos electrónicos, y productos de droguería, galletería, cuchillas de afeitar, ropa en general y uno de los casos más curiosos es que los carros HotWheel está en la lista de los artículos más robados.

Las modalidades de robo también pudieron ser evidenciadas en el estudio, pues la mayoría de establecimientos comerciales cuentan con cámaras de seguridad, que en la mayoría de ocasiones no son revisadas en tiempo real, razón por la cual, pasado el tiempo en que se cometió el robo, los administradores pueden evidenciar la manera en la cual se realizó el hurto.

Entre las modalidades de robo interno se destacan: Mercancía camuflada en ropa o maletines, otras no detectadas. Los cajeros realizan robo procediendo a no registrar la mercancía que sale, pero no se factura.

En los supermercados también evidenciaron complicidad externa, el consumo de alimentos en la tienda, mercancía que no entra, pero se factura, ponerse ropa del almacén y el cambio de códigos.

En cuanto robo externo: Sustracción de mercancías en bolsas de aluminio, sustracción aprovechando que no se entrega bolsa plástica, ocultar mercancías en prendas, bolsos y carteras, mercancías en bolsa plástica del almacén y tiquetes falso cambio en el código de las mercancías, consumo en la tienda, uso de desactivadores o herramientas para inhabilitar la protección, ponerse ropa del almacén en complicidad con personal interno, cambio de empaques de productos, fraude con documentos valores, devoluciones de mercancía fraudulenta, uso de coches de bebe para sustraer mercancía, simulación de condiciones físicas (barrigas falsas, sillas de ruedas) y uso de menores de edad para sustraer mercancía.

