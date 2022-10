Claudia López indignada con los jueces por liberar a los delincuentes: “Creen que robar es un deporte”

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López (Colprensa-Mariano Vimos)

La alcaldesa Claudia López volvió a cuestionar la labor de los jueces en la judicialización de delincuentes comunes. Según la mandataria capitalina, el principal obstáculo para los objetivos de seguridad en la ciudad es que los criminales detenidos por las autoridades no son enviados a la cárcel.

Una de las cinco estrategias de la Alcaldía de Bogotá es cuidar el transporte público y reducir el hurto, pero es en esta, según la alcaldesa, donde se presenta mayor dificultad. “Baja el homicidio, baja la extorsión, baja el hurto de bicicletas, por ejemplo, baja el hurto de residencias, de automotores, pero en celulares que es en lo que más acosan a los ciudadanos en la calle y en el transporte público tenemos un desafío muy grande que se llama impunidad”, dijo López.

Esta semana la Policía de Bogotá informó que en el sistema de Transmilenio han capturado 783 personas en lo corrido del año, pero la mandataria aseguró que el 80 % de esos delincuentes han sido dejados en libertad, es decir, casi 8 de cada 10, lo que para López se constituye como impunidad. “A 8 de cada 10 personas que roban en Transmilenio, que acosan a mujeres, que les quitan el celular, que les quitan su bolso, la mal llamada justicia los deja libres”, sostuvo.

“Mientras el sistema judicial en Colombia crea que robar es un deporte y no un delito, vamos a seguir teniendo dificultades; por mucho esfuerzo que los ciudadanos, los frentes de seguridad, las cámaras y nuestra policía metropolitana haga”.

Por eso, López hizo un llamado a los miembros de la rama judicial, “Bogotá y Colombia no van a tener seguridad mientras ustedes sigan creyendo que robar es un deporte y no un delito que no merece cárcel y no merece sanción”.

La alcaldesa capitalina sostuvo que no es cierto que las leyes penales le impidan a los jueces enviar a los detenidos a las cárceles, sino que se constituye como una excusa para no imponer la sanción. Por eso puso de presente el caso de alias Frozen, capturado más de diez veces, procesado tres, en medida de aseguramiento domiciliaria y fue capturado robando.

“La Constitución nacional es clara, el Estado tiene la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. Y los bienes se afectan por robo y por atraco, eso tiene que tener cárcel. Mientras no tengamos rama de la justicia, sino rama de la impunidad, el hurto y el atraco va a seguir atormentando a los ciudadanos”, agregó López.

La mandataria también expuso el caso de la captura de tres delincuentes que fueron detenidos después de protagonizar un robo en la avenida Boyacá a los pasajeros de un vehículo atascado en el trancón. Los tres recibieron medida de aseguramiento.

Por eso, la alcaldesa hizo un llamado a que los ciudadanos víctimas de delitos presenten la denuncia ante las autoridades. Debido a que hay delitos querellables, lo que calificó como “absurdo”, por lo que no pueden tomar videos de redes sociales o capturas en flagrancia para lograr la judicialización de delincuentes, necesitan la denuncia.

“Robar es un delito y merece cárcel, punto final. Que es que hay hacinamiento en las cárceles, que haya! Es que no pueden ser más importantes los derechos delos criminales que los derechos de los ciudadanos y si necesitan más cárceles, pues que las hagan”, agregó la mandataria.

Pero en su indignación por el funcionamiento del sistema judicial, la mandataria no dejó de lado al gobierno nacional. “Aquí no se negocia con delincuentes. Aquí se persigue y se somete a los delincuentes”, dijo en referencia a la desarticulación de dos bandas delincuenciales que delinquían en el sur de la ciudad.

“Necesitamos que el gobierno nacional, la rama judicial y el Congreso de la República también hagan su parte y se preocupen aunque sea un 1% por las familias que trabajan decentemente y son víctimas de robo y atraco, por lo que se preocupan por delincuentes como Iván Márquez”, concluyó.

