Por primera vez Colombia llega a una final de Copa del Mundo, este es el histórico de la participación de la tricolor

Colombia consigue llegar a su primera final en Copas del Mundo.

La Selección Colombia afianza su camino en la Copa Mundial Femenina - India 2022, logrando concretar una hazaña y consiguiendo un cupo a la final de este importante torneo. Las dirigidas por Carlos Paniagua marcan un hito en la historia, pues el combinado patrio nunca había alcanzado esta instancia en ninguna categoría.

Al inicio de la competición, se presumía que las seleccionadas podrían hacer una buena participación, no obstante, no estaba en los papeles arribar a una final, pues este proceso se ha ido afianzando y aún sigue potenciándose mediante el trabajo del entrenador, quien no solo ha asumido la Sub17, sino también, ha dirigido la Sub20.

La Sub17 femenina

La selección nacional en esta categoría, ha participado en cinco ocasiones en mundiales, configurando esta, como la mejor, pues en los anteriores torneos no logró pasar de la primera ronda. Es importante tener en cuenta que, gran parte de las jugadoras que hacen parte de este plantel, apuntan a ser protagonistas en el mundial Sub20 que se realizará en dos años, pues la edad promedio no supera los 18.

Histórico de selección

El haber llegado a la final del mundial representa también, un hecho histórico en el balompié nacional. Con su presencia esta instancia, Colombia ha logrado clasificar a las fases finales de todas las categorías de los mundiales, tanto femeninos como masculinos.

En las Copas Mundiales de mayores ambas ramas han clasificado a alguna eliminatoria directa más allá de la fase de grupos. La mejor participación de la rama masculina, fue conseguida en el Mundial de Brasil 2014, cuando llegó a los cuartos de final. En cuanto a las mujeres, el certamen realizado en Canadá 2015 fue su mejor participación, donde llegaron a los octavos de final.

Sobre los torneos sub-20, la mejor actuación de la tricolor masculina fue en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2003, donde los dirigidos por Reinaldo Rueda finalizaron en la tercera posición. Por su lado la selección femenina firmó su mejor rendimiento en el Mundial de Alemania 2010 donde terminó su sueño mundialista en la cuarta posición.

En cuanto a las competencias sub-17 el equipo masculino ha logrado quedar en cuarto puesto en dos ocasiones (Finlandia 2003 y Nigeria 2009), siendo estos su mejor presentación en la competencia hasta el momento. Mientras que por el lado femenino, la actuación que están demostrando en este mundial de India ha sido la mejor en toda la historia, incluso, siendo la mejor en términos generales, pues ahora solo falta conseguir el título.

El mundial femenino 2023

Colombia ya tiene definido el grupo con el que competirá el año entrante, hecho que no solo interesa a las titulares del equipo de mayores, sino, a varias jugadoras que continúan creciendo en su proyecto, pues si demuestran las cualidades necesarias, podrían ser convocadas por Nelson Abadía a certamen que se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda.

El sorteo

La ansiedad se vivió hasta el último minuto, pues en el sorteo las combinadas dirigidas por Nelson Abadía no eran anunciadas, sin embargo, fue hasta el último grupo cuando nombraron a Colombia. En este grupo H estarán acompañadas de Alemania, Marruecos y Corea del Sur, siendo las ‘teutonas’ las favoritas de esta zona.

Cabe resaltar que Alemania es bicampeona del mundo, luego de alzar el título en 2003 y 2007, siendo hasta el momento la segunda selección que más ha ganado títulos mundiales después de Estados Unidos, que tiene cuatro.

