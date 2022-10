Conozca a Luisa Agudelo, la guardameta de la selección Colombia que clasificó al equipo a la final del mundial

Ella es Luisa Agudelo, la heroína de la selección Colombia Femenina sub-17 que logró mantener la compostura y en plena serie de penales le entregó al combinado nacional el tiquete a la final del certamen. Imagen: @FCFseleccioncol.

En la mañana del miércoles 26 de octubre, la selección Colombia Femenina sub-17 escribió un nuevo capítulo en la historia del fútbol. Con un agónico e intenso partido, las Chicas Superpoderosas, vencieron a la selección de Nigeria en la semifinal de la Copa Mundial Femenina sub-17 de la FIFA y consiguieron por primera y única vez en la historia de este deporte clasificar a la mítica final.

El encuentro fue bastante anormal en cuanto a desarrollo se refiere, ni las delanteras, ni las mediocampistas fueron las que más destacaron, sino que fueron las guardametas quienes se llevaron todo el protagonismo de la noche india. La nigeriana Faith Oriyomi Omilana fue la primera que sacó la cara por el equipo, llegando a atajarle a las cafeteras hasta 8 oportunidades claras de gol. Por cualquier lugar en el que se acercaba Colombia, Omilana siempre apareció y logró mantenerlas vivas hasta la definición del encuentro desde el punto penal.

Fue allí cuando la tricolor Luisa Agudelo, tomó protagónico del compromiso, siendo la principal responsable de la mítica colombiana. Con el penal fallido de Yésica Paola Muñoz, el combinado nacional recibió uno de sus peores golpes morales en la competencia, pero Agudelo nunca bajó la cabeza y revivió al equipo con una actuación magistral desde los doce pasos. El error de Omamuzo Josephine, le permitió a las cafeteras igualar la serie y con un atajadón a Comfort Folorunsho, Agudelo consiguió la clasificación al último partido del torneo.

Si bien el nombre de Luisa Agudelo ahora mismo se encuentra en boca de la mayoría de colombianos debido a su increíble actuación ante las africanas, antes de entrar y disfrutar del éxito en la escena internacional, la guardapalos tuvo que sufrir y luchar arduamente por un puesto que la llevara a las instancias cercanas del fútbol profesional.

De nombre completo Luisa Fernanda Agudelo Morelo, la actual guardameta de la selección Colombia Femenina sub-17 dio sus primeros pasos con el fútbol en la escuela Balón de Oro cuando tenía entre 9 y 10 años, al igual que muchas de sus colegas tuvo que enfrentarse ante niños y sobresalir dentro de un grupo donde ellos son la prioridad para formar.

Sus buenas actuaciones la llevaron a ser llamada por la selección Valle, donde fue relegada al puesto de quinta arquera, pero en un ambiente donde el balompié se centra en la rama masculina, el solo hecho de hacer presencia allí fue un gran mensaje. Posteriormente, jugaría para el club Sporting de la ciudad de Cali, donde por fin pudo competir con mujeres a un ritmo más competitivo.

Finalmente, entraría al club profesional Cortulúa, donde actualmente defiende el arco de las Paneleras haciendo uso máximo de sus 1.72 centímetros de altura, medida increíble teniendo en cuenta los promedios establecidos en el fútbol femenino.

En 2020 Agudelo enfrentó uno de los capítulos más duros de su vida deportiva, una contusión ósea de cadera la alejó de las canchas por un total de un año y medio e incluso llegó a correr el riesgo de no volver a competir profesionalmente. No obstante no hay mal que por bien no venga y con la llegada de la pandemia logró tener el tiempo suficiente para recuperarse en totalidad.

Ahora, con la final de la Copa del Mundo cerca, todos recuerdan sus palabras previo al inicio del campeonato y cruzan los dedos para que se vuelvan realidad:

“Vamos a hacer todo de la mejor manera, vamos por ese mundial y vamos a quedar campeonas con ayuda de Dios”

