Juliana Calderón opinó sobre la ruptura de Lina Tejeiro con Juan Duque: “Yo también le termino a mi novio y sigo con Andy”

Juliana Calderón, empresaria colombiana. Foto: Instagram @julianacalderon12

Las hermanas Yina y Juliana Calderón no tienen pelos en la lengua para hablar sobre cualquier figura del entretenimiento nacional, cosa que han demostrado en más de una ocasión, ya sea porque han entrado en discordia con alguna famosa(o) o simplemente porque quieren compartir su opinión sobre una celebridad. En esta oportunidad, por ejemplo, las empresarias expresaron su pensar sobre la reciente ruptura sentimental entre Lina Tejeiro y Juan Duque.

La relación entre la actriz llanera y el cantante urbano antioqueño solo duró unos meses, empero, desde el minuto cero Yina Calderón había mostrado su escepticismo sobre el noviazgo y ahora que se enteró de que la pareja ya no va más, comentó desde sus redes sociales:

“Se les dijo, se les advirtió y se les volvió a decir: Nené, yo estoy por montarme una oficina de predicciones, todo lo que digo sale y ustedes siempre me tratan mal y no me creen, pero uno se da cuenta cuando un hombre lo quiere a uno solo por seguidores, por impulsar una carrera y ella no se merece eso. Como siempre les he dicho, ella no es mi amiga ni me interesa que lo sea, pero uno es mujer y uno quiere un man que lo quiera a uno y al man se le notaba el hambre por seguidores, por carrera, por música”.

Después de Yina, fue Juliana Calderón quien opinó sobre la ruptura:

Bueno, ahora quien quiso opinar sobre esta famosa separación fue Juliana Calderón, hermana menor de la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’; la empresaria quiso poner el tema sobre la mesa cuando uno de sus tantos seguidores le hizo llegar el siguiente interrogante por medio de las redes sociales: “¿Qué opina de la terminada que le dieron a Lina Tejeiro?”; ante lo planteado, la joven aseguró no saber nada al respecto, aunque dio cuenta de su preferencia por Andy Rivera, exnovio de Tejeiro, por encima de Juan Duque.

“No sé de qué me están hablando, ¿cómo así que terminaron? yo no sabía que había terminado con el nuevo novio. Lo único que vi fue un video donde Andy estuvo en Villavo (Villavicencio) y dijo que amaba o había amado a una muchacha de Villavo y tengo entendido que es ella ¿no? porque ella es de Villavo, y si no estoy mal, pues el mensaje es para ella. Yo también le termino a mi novio y sigo con Andy (risas) es que Andy es un bebé, qué nobleza, qué hombre, qué voz, qué todo”, fueron las palabras de Juliana Calderón sobre el tema en cuestión.

“Yo también le termino a mi novio y sigo con Andy”, Juliana Calderón también opinó sobre ruptura de Lina Tejeiro con Juan Duque

Para poner en contexto, el video de Andy Rivera al que se refiere Calderón es de una presentación musical que realizó el reguetonero pereirano en Acacías (Meta) a mediados de octubre. En un momento de su show expresó:

“Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo, la paz es lo más bonito que podemos tener, ¿sí o no?… Esos acordes me hacen pensar en alguien que es de por aquí, del Meta. Ustedes saben que en el colegio nunca nos enseñaron a perder, esa materia hizo falta y por eso de adulto como que sufrimos el doble cuando tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, de un amor. Eso me hizo pensar en esta canción”.

Posteriormente, Rivera se desenvolvió en la interpretación de ‘Te perdí', canción que sacó al mercado el pasado 14 de septiembre y que estaría inspirada en Lina Tejeiro.

El cantante hizo fuertes declaraciones durante un concierto en el Meta

SEGUIR LEYENDO EN ENTRETENIMIENTO: