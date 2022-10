Sara Uribe reveló que se ha revolcado llorando por una ‘tusa’

Sara Uribe respondió algunas inquietudes a sus seguidores sobre su vida privada y sentimental. Foto: Instagram @sara_uribe

Sin lugar a dudas, Sara Uribe se ha convertido en una de la exprotagonista de novela más exitosas en el mundo del entretenimiento y empresarial, pues recientemente reveló que llevaría su spa a una de las plazas más importantes: la ciudad de Nueva York. Pero esto no es lo único que llama la atención sobre la paisa, pues su relación con Fredy Guarín, de la que nació su hijo Jacobo, también es una de las más comentadas en redes sociales.

Recientemente, Uribe interactuó con sus seguidores en la que resolvió algunas inquietudes sobre su vida personal y cómo ha afrontado los problemas emocionales, entre otras dudas que tenían los internautas. Una de esas preguntas hizo referencia al sueño más grande de la empresaria, a lo que respondió: “una casa más grande para mi bebé y para mí. Ya estoy ahorrando juiciosa”.

Pero aquí no terminaron las preguntas para la paisa, pues una de sus seguidoras le preguntó “¿Cómo eres tan fuerte? Hay días en que siento que no puedo” y con una fotografía junto a su hijo Jacobo, respondió:

“Yo también tuve momentos en los que sentía que me iba a morir”, puntualizó la también influenciadora y señaló que seguía en pie por el bienestar de su hijo Jacobo, pero en el interior de su ser estaba completamente destruida, y agregó: “no todos los días son buenos, ni fáciles, pero hay que estar claro en algo ‘¡Todo pasa, todo!”.

Los interrogantes continuaron y Sara Uribe respondió un tema que quisieron conocer sus seguidores que tenía que ver con sus rupturas amorosas. Le preguntaron “¿Cómo has superado las rupturas amorosas?” y esta no dudó en responder acompañada de una fotografía en la que se le ve imponente para lo que parece ser una campaña de ropa y con un texto que dice: “Llorando como si hubiera un mañana, revolcándome y dándome el permiso de hacerlo. Solamente cuando uno cae hondo puede levantarse”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Sara Uribe habla de su situación sentimental, ya que en el pasado habló de que a pesar de estar soltera, le gustaría encontrar nuevamente el amor.

Sin embargo, ante un comentario de la misma índole, el cual decía: “Sara, ya te queremos ver con novio”, la exprotagonista de “Nuestra tele” se extendió un poco más en su respuesta, con la que dio cuenta de que no tiene ningún tipo de “afán” en tener una pareja en este momento.

“No saben la cantidad de mensajes que recibo así. Amores, no tengo afán, la verdad. Tremendos petardos que hay por ahí, prefiero esperar que pegarme de cualquier cosita. No tengo necesidad”, fueron sus palabras sobre el asunto.

Finalmente, cabe recordar que la última pareja sentimental que se le conoció públicamente a Sara Uribe fue el futbolista Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo. Sin embargo, la relación sentimental de la presentadora y el deportista desembocó en un punto final en 2020. En este par de años transcurridos, la modelo ha sido protagonista de especulaciones sobre algunos romances, pero ninguno fue confirmado y siempre ha asegurado seguir soltera.

