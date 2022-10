Narrador argentino puso a Miguel Ángel Borja en el peor River Plate historia

El delantero colombiano marcó en la victoria de River Plate ante Racing. Captura TNT Sports

La definición del campeonato argentino estuvo para alquilar balcón el pasado domingo 23 de octubre entre Boca Juniors y Racing Club, que de manera increíble dejó escapar la chance de ser campeón tras caer en condición de local ante River Plate, que dio vuelta al marcado gracias a un doblete del delantero colombiano Miguel Ángel Borja.

El juego entre ambas escuadras en el Cilindro Avellaneda se disputó en simultáneo con el duelo entre Boca Juniors e Independiente en la Bombonera. Las emociones comenzaron cuando el Rojo se fue adelante en el marcador por intermedio de Lucas Benegas, mientras que el empate del Xeneize estuvo a cargo de Pol Fernández.

Por su parte, la Academia se fue arriba en la contienda a los 56 minutos gracias un tanto desde los doce pasos de Matías Rojas, que puso a soñar a la parcial de Racing con dar la vuelta olímpica. Sin embargo, a diez del final apareció Miguel Ángel Borja, que junto Franco Armani acabaron con la ilusión de los dirigidos por Fernando Gago tras imponerse 2-1.

Durante gran parte del campeonato, el ex Junior de Barranquilla fue cuestionado por la prensa e hinchada de River Plate por ser una de las apuestas más caras de la Banda Cruzada que pagó por el delantero de 29 años una cifra cercana a los 7 millones de dólares.

En su primera campaña con la casaca del Millonario, Miguel Ángel Borja convirtió un total de nueve goles y dio una asistencia en 20 partidos con el conjunto argentino que, a pesar de no lograr un título, clasificó a la próxima edición de la Conmebol Libertadores.

El doblete de Borja con River, le permitió a Boca Juniors —su archirrival— ser campeón de la liga argentina pese a empatar a dos tantos con Independiente en condición de local. Esta situación no cayó muy bien para algunos hinchas y periodistas de Núñez, como el relator Hernán Santarsiero.

En plena transmisión, el narrador la emprendió contra varios jugadores de la institución, entre ellos el atacante colombiano: “Es increíble, no, Borja. No hermano, no tienen absolutamente ni idea de lo que es la historia de River. Le regalaron el campeonato al equipo de la Ribera (…) el peor equipo desde 1901 hasta hoy ¡El equipo más pelotudo desde 1901 hasta hoy! Le regalaste el campeonato al rival de toda la vida”.

El colombiano le dio la victoria a River Plate sobre Racing, lo que le permitió a Boca ser campeón. Tomado de @losriquelmistas

El ex Atlético Nacional se mostró satisfecho por el resultado una vez terminado el encuentro que significó el adiós de Marcelo Muñeco Gallardo de la dirección técnica de River Plate. “Darle la honra y la gloria a Dios que me permite aportarle al equipo, nos vamos con una buena imagen, terminamos bien y yo creo que eso se lo merecía Marcelo (Gallardo) por todo lo que ha hecho acá”.

“Nosotros lo único que teníamos claro era que teníamos que hacer nuestro trabajo, no importaba quién ganará en el otro partido. Este es un club que juega con grandeza y por eso había que honrar el partido, jugar para nosotros para Marcelo como lo dije y con respecto que es lo más importante en el fútbol”.

